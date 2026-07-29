習近平會斯洛伐克總統 促推動中歐共識、發揮建設性作用

中國國家主席習近平（左）28日在北京人民大會堂與正在中國國事訪問的斯洛伐克總統佩列格里尼（右）舉行會談。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平晤佩列格里尼，籲斯方促歐盟聚焦中歐共識。

習近平晤佩列格里尼，籲斯方促歐盟聚焦中歐共識。 重點二： 中方提四項合作重點，涵蓋互信、合作、民心與治理。

中方提四項合作重點，涵蓋互信、合作、民心與治理。 重點三：斯方重申一中原則，願推動中歐對話並歡迎中企投資。

中國國家主席習近平 28日在北京人民大會堂與正在中國國事訪問的斯洛伐克總統佩列格里尼舉行會談，習近平表示，希望斯方為推動歐盟 聚焦中歐共識、妥處矛盾分歧，推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

習近平強調，世界百年變局加速演進，中歐關係既面臨新的重要機遇，也有不少挑戰，能不能化挑戰為機遇，關鍵是要平等協商、聚同化異。中方始終視歐盟為夥伴，秉持誠意和善意發展對歐關係。

習近平稱，下階段中斯雙方可以重點做好四方面工作：一是鞏固戰略互信，堅定相互支持。中方讚賞斯方恪守一個中國原則，願繼續同斯方充分照顧彼此核心利益和重大關切；二是深化互利合作，促進共同發展。雙方要進一步用好兩國政府間合作委員會等機制，為深化兩國合作提供政策支持；三是增進民心相通，賡續傳統友誼。拓展文化、體育、旅遊、青年、地方等領域合作，便利人員往來，繼續鼓勵兩國青年開展交流；四是捍衛國際公平正義，改革完善全球治理。

習近平還提到中斯之間潛在合作領域，包括清潔能源、數字經濟、機器人製造、人工智能等新興產業和前沿領域等。

新華社引述佩列格里尼說法稱，斯方珍視兩國戰略夥伴關係，堅定奉行一個中國原則。並歡迎中國企業赴斯投資合作。作為歐盟成員國，斯方願積極推動歐中合作，通過對話協商妥處分歧。

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為佩列格里尼舉行歡迎儀式。佩列格里尼抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中斯兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。佩列格里尼在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

佩列格里尼應習近平邀約訪中，他在27日下午抵達北京，開始對中國進行為期三天的國事訪問。這是佩列格里尼就任以來首次訪華。他當天在社媒X平台發文稱，他期待與習近平、中國總理李強和中國人大常委會委員長趙樂際進行重要討論，通過這些會晤強化兩國戰略關係，正視關鍵的雙邊和多邊議題。佩列格里尼說：「在當前不斷變化的時代，增強這些關係對我們的未來至關重要。」