為歐中貿戰作準備 彭博：德國私下盤點中國經濟潛在弱點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德國私下盤點中國經濟弱點，準備應對歐中貿易爭端。

德國私下盤點中國經濟弱點，準備應對歐中貿易爭端。 重點二： 重點鎖定中國仍依賴德國技術、零件與專業知識領域。

重點鎖定中國仍依賴德國技術、零件與專業知識領域。 重點三：創浦、蔡司等供應商被視為中國半導體供應鏈潛在弱點。

隨著中國與歐洲的貿易逆差加劇，德國 官員據報正在幕後努力尋找中國經濟的弱點，以便在歐盟 與中國發生貿易爭端時加以利用。

彭博報導，知情人士指出，德國政府正透過分析貿易流向、供應鏈 以及企業層面數據，私下盤點中國的弱點。這項行動旨在找出中國仍依賴德國及歐洲技術、關鍵零件與工業專業知識的領域，以及北京當局若遭遇經濟衝突，可能面臨哪些壓力。

知情人士指出，初步評估發現，德國企業創浦（Trumpf ）及蔡司（Zeiss）可能是中國供應鏈的潛在弱點。這兩家企業是荷蘭大廠艾司摩爾（ASML）生產先進半導體製造設備所需技術的重要供應商。

評估報告可能還涵蓋世創（Siltronic）、愛思強（Aixtron）、休斯微（SUSS MicroTec）等半導體企業。這些公司的高度專業化技術在供應鏈中占據關鍵位置。

德國總理梅爾茨近期對中立場轉趨強硬，認定德國若不提升自身韌性與談判籌碼，恐會受困在美中戰略角力之間。

歐盟領袖上月指示負責貿易事務的歐盟執委會，提出一系列貿易防禦新手段，以應對歐盟認為已不可持續、每日逾10億歐元的對中貿易逆差。

知情人士透露，為防止中國再次將關鍵原材料「武器化」，德國國家安全委員會制定了34項非公開措施，評估並擬定應急預案正是其中之一，旨在強化經濟韌性並降低戰略依賴。

這些軟肋主要集中在中國企業目前仍無法自主替代的高精尖產品、中間品及服務領域。儘管中國過去10年在汽車和工業機械等領域突飛猛進，並在品質上與德國企業形成競爭，但在需要高度專業化專有技術的細分、技術密集型領域，對外依賴依然顯著。

知情人士指出，在許多此類領域，德國最強有力的制衡手段包括停止向中國出口機械和零部件，以及暫停對中國現有運行設備的維護與保養服務。一名匿名的德國政府官員表示，德國正與企業就特定國家風險等問題保持機密交流。不過，該官員補充稱，德國的對中國政策並未改變，也沒有向企業強制收集資料的計畫。