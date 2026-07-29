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「清零」滿半年…中日關係惡化影響貓熊引進 仙台考慮放棄

記者黃雅慧／綜合報導
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日本自今年 1 月起進入國內飼養大熊貓「清零」狀態，27日已滿半年。（歐新社）
日本自今年 1 月起進入國內飼養大熊貓「清零」狀態，27日已滿半年。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本自1月起國內飼養熊貓清零，中日關係緊張使重新引進前景不明。
  • 重點二：仙台市原將引進熊貓作為災後重建象徵，如今也考慮放棄等多種選項。
  • 重點三：東京、茨城與神戶等地引進熊貓計畫皆受阻，交流與回覆進展停滯。

中日關係冰凍也影響到日本熊貓引進。日本自今年1月起進入國內飼養熊貓「清零」狀態，27日已滿半年。隨著中日關係持續緊張，對於有熊貓依戀的日本而言，要重新引入大熊貓的前景未明。

日本人對於熊貓的迷戀十名著名，猶記年初東京上野動物園將兩隻熊貓依約送還給中國，日本的熊貓粉絲成千上百，群聚在動物園周圍，夾道送別。

日媒共同社報導，日中關係影響，日本各地政府的引進活動也變得低迷。作為東日本大地震災後重建象徵而一直在積極推動引進熊貓的仙台市，也在考慮包括放棄在內的各種選項。

東京上野動物園的龍鳳胎熊貓「曉曉」和「蕾蕾」在今年1月27日離開日本。次日，它們被移交給中國，完成了歸還手續。自1972年為紀念日中邦交正常化而獲贈熊貓以來，日本國內飼養的熊貓首次「清零」。仙台市、東京都和茨城縣持續爭取引進熊貓的活動因雙邊關係惡化而陷入停滯。

今年3月的仙台市議會特別委員會會議上，市長郡和子在指出日中關係當前形勢嚴峻的同時，也強調稱：「熊貓特別受孩子們喜愛。一直在為災後重建而推動引進工作。」

某演藝事務所向仙台市提供的資金支持也在2月畫上句號。仙台市將新設政府內部聯絡會議，以梳理相關課題。副市長高橋新悅在2月的市議會例行會議上提到「包括否定的可能性在內，希望得出一個結論」，言下之意，也做好放棄的準備。

事實上，日本多家動物園近年都表態希望能跟中國引進熊貓：位於東京的上野動物園在2025年夏季前已向中方表達了新的熊貓租借意向，但至今未獲回復；茨城縣2019年開始推動引進熊貓，並在2025年4月與中國陝西省簽署了包括熊貓保護在內的促進友好關係發展備忘錄，在中日關係惡化後，負責人坦言「目前無法與陝西省開展基於備忘錄的交流」；位於神戶市的王子動物園曾飼養過熊貓，但目前並未推進引進。園內保留了原有飼養設施，將根據市民和議會的反應再行決定。

精華 FAQ

  • 因東京上野動物園的龍鳳胎熊貓「曉曉」與「蕾蕾」在1月27日離日，次日完成移交中國手續，讓日本自1972年以來首次沒有國內飼養熊貓。

  • 報導指出，雙邊關係惡化讓日本各地政府的引進活動轉趨低迷，連長期推動熊貓引進的仙台市、東京都與茨城縣都陷入停滯，進展明顯受阻。

  • 仙台市原把引進熊貓視為災後重建象徵，但因資金支持中止與局勢緊張，市府將新設聯絡會議整理課題，並把放棄列入可能選項。

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