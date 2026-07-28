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美砸數百億美元拚明年擺脫中國稀土 美企：我們做不到

中國新聞組／北京28日電
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MP Materials在加州芒廷帕斯的稀土開採和加工設施。（取材自MP Mat...
MP Materials在加州芒廷帕斯的稀土開採和加工設施。（取材自MP Materials網站）

美國總統川普上任後大力推動關鍵礦產供應鏈「去中國化」，要求美國國防工業自明年1月1日起停止採購來自中國、俄羅斯伊朗及北韓的稀土、磁鐵、鎢、鉬及鉭等關鍵材料。不過，路透指出，距離最後期限僅剩約五個月，美國礦業及加工產業仍遠未做好準備，多名業界人士坦言，要在期限前建立完整供應鏈幾乎不可能。

路透報導，川普重返白宮後，已將關鍵礦產開採及加工列為國家安全重點，並向近150家礦產企業投入數百億美元，希望削弱中國在武器及戰略產品供應鏈的主導地位。他5月曾在社群平台強調，所有聯邦機構都必須優先採購美國產品，近日又簽署行政命令，提高國防承包商取得採購豁免的門檻。

然而，美國政府也承認，現實與政策目標仍有落差。美國貿易代表葛里爾日前在參議院作證時表示，美國目前「仍持續取得來自中國的關鍵礦產供應」，但無論數量或速度，都未達到期待。南華早報認為，這凸顯美國短期內仍難擺脫對中國關鍵礦產的依賴。

路透採訪16名礦業高層、投資人及分析師後發現，美國最大的瓶頸不是缺乏礦藏，而是欠缺開採、分離與精煉能力。顧問公司Arthur D. Little預估，美國2025年稀土磁體需求約4.8萬噸，但國內供應僅約300噸，即使年底新增產能，也只有約5000噸。

此外，美國自2015年起未生產鎢、1959年起未生產鉭。雖然Guardian Metal Resources預計最快2028年開設鎢礦，Lion Rock Resources也在開發鉭礦，但距離投產仍需數年。礦業分析師貝瑞直言，要在明年1月前建立足夠產能幾乎不可能。

為加快布局，美國今年2月啟動「金庫計畫」（Project Vault），投入120億美元囤積關鍵礦產，但官員4月也坦承，初期仍須向全球採購，包括中國。

除了供應不足，技術瓶頸同樣拖慢進度。獲美國國防部支持的Ucore Rare Metals因計畫調整，最快要到2027年才能開始部分生產，執行長派特．萊恩直言，要在期限前建立完整供應鏈「那可是一場硬仗」。另一家MP Materials則表示，公司花費多年才完成稀土分離設備調校；而ReElement雖獲國防部2500萬美元投資，卻因未通過盡職調查，停止申請8000萬美元貸款。

路透認為，從加工技術尚未成熟、產能不足，到企業融資與技術開發受阻，都顯示美國若想在短期內取代中國在全球關鍵礦產供應鏈的主導地位，仍有漫長的路要走。

精華 FAQ

  • 川普政府將關鍵礦產視為國家安全核心，要求國防工業降低對中國、俄羅斯等國依賴，以削弱中國在武器與戰略產品供應鏈中的主導地位。

  • 最大問題不是沒有礦藏，而是缺乏開採、分離與精煉能力。即使有新投資與計畫，產能形成仍需要多年，短期內難以補上缺口。

  • 因為多數項目仍在開發或調校階段，像稀土分離設備、鎢與鉭礦投產都需數年，加上融資與技術瓶頸，難在期限前完成。

稀土 伊朗 俄羅斯

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