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美國會鷹派代表團隔7年訪中吃閉門羹 科技巨頭集體拒見

中國新聞組／北京28日電
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DeepSeek等婉拒美國國會鷹派代表團的實地考察與會面請求。（路透）
DeepSeek等婉拒美國國會鷹派代表團的實地考察與會面請求。（路透）

美國國會出了名的對華鷹派機構「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）時隔七年再次訪中，遭到「冷遇」。USCC主席薛瑞福（Randall Schriver）、USCC副主席庫肯（Mike Kuiken）率領的兩黨代表團，已結束訪中。庫肯指出，此行未能落實許多尋求的會面。據了解，這趟摸底之旅吃了「閉門羹」，包括華為、騰訊、阿里巴巴、百度以及DeepSeek等多家中國頭部科企，均婉拒美方代表團的實地考察與會面請求。

觀察者網引述南華早報報導，USCC代表團本次先後前往北京、杭州與上海等地，原本規畫將重點放在中國科技企業的研發腹地，擬點名會晤多家關鍵供應鏈與AI技術領域的龍頭業者。然而，最終多項核心企業專訪均未能落實。

庫肯公開坦言，美方對無法順利與中國頂尖科技公司會面感到不解，並直言「未能獲得預期的會晤安排，這件事本身就是一個重要的數據點」。薛瑞福則強調，代表團此行並非代表兩國關係重啟，而是為了掌握當前美中競爭的真實動態。

對此，市場分析指出，中國科技巨頭集體閉門並非偶然，而是基於風險控管的理性選擇。USCC長期以來被視為美國國會中的鷹派策源地，歷年發布的報告多次促成對華晶片出口管制與實體清單擴容。

USCC副主席庫肯訪華吃了中國科企的「閉門羹」。(取材自X平台）
USCC副主席庫肯訪華吃了中國科企的「閉門羹」。(取材自X平台）

諮詢機構Trivium China分析師張戴維（David Zhang）表示，中國企業意識到，與USCC的任何溝通都極可能被斷章取義並寫入美方年度報告，轉化為下一輪貿易制裁或技術封鎖的依據。再加上USCC並無權限放寬任何出口管制，企業自然缺乏提供單向「調查素材」的動力。

觀察家認為，此事件反映出美中科技競爭已進入「主動設防、對等管控」的新階段。中方雖謝絕了美國國會機構對核心企業的直接接觸，但仍保留了與美方官員、智庫及在華美企的溝通管道。這顯示北京正將AI等敏感科技領域的外交對話，嚴格集中於兩國政府最高層之間的雙邊談判，逐漸淡化經由國會或第三方顧問機構進行的民間與單向摸底。兩國科技生態系之間的「鐵幕」與邊界，正隨著政策風險的堆疊而日益清晰。

精華 FAQ

  • USCC兩黨代表團此行先後前往北京、杭州與上海，原本鎖定中國科技企業的研發與供應鏈核心，計畫會晤華為、騰訊、阿里巴巴、百度以及DeepSeek等業者。

  • 分析認為，中企擔心與USCC的交流會被斷章取義，寫入美方年度報告後，轉化為新一輪制裁或技術封鎖依據；同時USCC也無權放寬任何出口管制。

  • 此事顯示美中科技競爭已進入主動設防、對等管控階段。中方把AI等敏感科技對話集中在兩國政府高層，並減少國會與第三方機構直接摸底的空間。

華為 DeepSeek 百度

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