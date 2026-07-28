美國會鷹派代表團隔7年訪中吃閉門羹 科技巨頭集體拒見

DeepSeek等婉拒美國國會鷹派代表團的實地考察與會面請求。（路透）

美國國會出了名的對華鷹派機構「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）時隔七年再次訪中，遭到「冷遇」。USCC主席薛瑞福（Randall Schriver）、USCC副主席庫肯（Mike Kuiken）率領的兩黨代表團，已結束訪中。庫肯指出，此行未能落實許多尋求的會面。據了解，這趟摸底之旅吃了「閉門羹」，包括華為 、騰訊、阿里巴巴、百度 以及DeepSeek 等多家中國頭部科企，均婉拒美方代表團的實地考察與會面請求。

觀察者網引述南華早報報導，USCC代表團本次先後前往北京、杭州與上海等地，原本規畫將重點放在中國科技企業的研發腹地，擬點名會晤多家關鍵供應鏈與AI技術領域的龍頭業者。然而，最終多項核心企業專訪均未能落實。

庫肯公開坦言，美方對無法順利與中國頂尖科技公司會面感到不解，並直言「未能獲得預期的會晤安排，這件事本身就是一個重要的數據點」。薛瑞福則強調，代表團此行並非代表兩國關係重啟，而是為了掌握當前美中競爭的真實動態。

對此，市場分析指出，中國科技巨頭集體閉門並非偶然，而是基於風險控管的理性選擇。USCC長期以來被視為美國國會中的鷹派策源地，歷年發布的報告多次促成對華晶片出口管制與實體清單擴容。 USCC副主席庫肯訪華吃了中國科企的「閉門羹」。(取材自X平台）

諮詢機構Trivium China分析師張戴維（David Zhang）表示，中國企業意識到，與USCC的任何溝通都極可能被斷章取義並寫入美方年度報告，轉化為下一輪貿易制裁或技術封鎖的依據。再加上USCC並無權限放寬任何出口管制，企業自然缺乏提供單向「調查素材」的動力。

觀察家認為，此事件反映出美中科技競爭已進入「主動設防、對等管控」的新階段。中方雖謝絕了美國國會機構對核心企業的直接接觸，但仍保留了與美方官員、智庫及在華美企的溝通管道。這顯示北京正將AI等敏感科技領域的外交對話，嚴格集中於兩國政府最高層之間的雙邊談判，逐漸淡化經由國會或第三方顧問機構進行的民間與單向摸底。兩國科技生態系之間的「鐵幕」與邊界，正隨著政策風險的堆疊而日益清晰。