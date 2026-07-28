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美祭301關稅加徵12.5% 中嗆「反制措施仍有效」

特派記者陳宥菘／綜合報導
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川普政府23日以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵301新關稅，中國面臨額外12.5%稅率。中國商務部發言人27日晚間回應，這是典型單邊主義、保護主義行為，中方堅決反對，並指中方對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍有效，繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，保留採取一切必要措施的權利。

美方公布301新關稅措施，外界關注對中國國家主席習近平9月回訪美國安排的衝擊。而中國商務部罕見未在第一時間回應，27日晚以發言人名義「答記者問」。

中國商務部發言人稱，中方一貫反對強迫勞動，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。反觀美方，不僅仍未批准加入1930年強迫勞動公約，還長期操弄強迫勞動議題，此次又以強迫勞動為由發起301調查並加徵關稅，是典型單邊主義、保護主義行為。

該發言人指，美方在中美經貿磋商中明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%。目前美方對中國商品的替代加徵關稅為12.5%，中方對美第一輪所謂芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效。中方敦促美方糾正錯誤做法，徹底取消有關單邊關稅措施。

另針對美國財長貝森特21日表示，美將調查中國AI模型是否自美國模型「蒸餾」而來，並可能以智慧財產權竊盜為由制裁中企。中國商務部發言人回批其說法是「扣帽子」，指美方做法屬於典型的AI霸權主義行徑；但也喊話美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強AI對話、溝通。

精華 FAQ

  • 川普政府以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵301新關稅，其中中國被加徵額外12.5%稅率。此舉也引發外界對中美經貿與後續談判的關注。

  • 中國商務部發言人批評美方做法是典型單邊主義、保護主義，強調中方一貫反對強迫勞動，並指出美方長期操弄相關議題，對此堅決反對並要求撤回措施。

  • 中方表示對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制仍然有效，並將持續評估美方後續舉措，必要時採取措施；同時也呼籲美方落實元首共識，增加AI對話與溝通。

關稅 商務部 習近平

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