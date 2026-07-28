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「破西方壟斷」 中企DUV光刻機投產 ASML股價應聲重挫

中國新聞組／北京28日電
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中企DUV光刻機投產，衝擊荷蘭光刻機巨頭ASML。圖為ASML的EUV光刻機。（...
中企DUV光刻機投產，衝擊荷蘭光刻機巨頭ASML。圖為ASML的EUV光刻機。（路透）

中國力拚晶片自主，消息人士稱，一家總部位於上海的中國公司已開始限量生產沉浸式深紫外光（DUV）光刻機，計畫今年生產五套系統，預計到2027年生產約20台沉浸式深紫外光光刻機。規模雖不大，卻代表中國在開發本土深紫外光刻機生產方面作出的重大努力，預計能打破西方壟斷，減少對荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）等第三方供應商的依賴。

法廣網引述科技媒體「信息報」報導，消息人士表示，這家上海公司計畫首先向中芯國際、長鑫存儲和華虹交付深紫外光刻機。由於事關敏感，相關人士並未透露這家國有背景製造商的身分。

這項突破最終可能會挑戰艾司摩爾在中國的市場地位，該消息發布後，艾司摩爾股價下跌超過7%，創下自6月8日以來的最大單日跌幅，也影響了全球晶片設備供應鏈相關企業的股價。

但該中企初期產量將受到限制，今年預計生產約五台沉浸式深紫外光光刻機，到2027年預計生產約20台。由於中國國產光刻機在性能和可靠性方面仍有不足，在量產前還需要進一步測試，因此目前艾司摩爾的優勢依然存在。

據了解，沉浸式深紫外光光刻機用於將電路圖案印製在晶圓上；在美國相關限制措施切斷了中方對極紫外光光刻機（EUV）的獲取途徑後，前者便成了中國晶片製造商所能使用的最先進光刻工具。目前中國也在研發國產極紫外光光刻機，但目前仍處於原型機階段。

精華 FAQ

  • 消息指該公司已開始限量生產沉浸式深紫外光（DUV）光刻機，屬於目前中國晶片製造可用的最先進光刻工具之一，主要用於將電路圖案印製到晶圓上。

  • 雖然今年僅約生產5台、到2027年約20台，但仍代表中國在本土光刻設備上取得進展，有助降低對ASML等外商依賴，並朝晶片供應鏈自主化邁進。

  • 市場擔心中國若能逐步量產DUV光刻機，將削弱ASML在中國的設備優勢與市占，消息公布後其股價跌逾7%，並連帶影響全球晶片設備供應鏈相關企業。

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