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中推釣島紀錄片 直指日本「竊島」、美日「私相授受」

記者張鈺琪／綜合報導
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中國官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片「釣...
中國官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片「釣魚島：波濤下的真相」，影片分為「順風相送」、「竊島真相」、「私相授受」、「擱置爭議」及「無懼風浪」五個部分。（圖／截自CGTN影片）

中國官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片「釣魚島：波濤下的真相」，透過歷史文獻、古地圖及中外學者訪談，主張釣魚台自古屬於中國，並指日本在甲午戰爭期間將其「祕密竊占」、美日戰後相關安排則是「私相授受」。

這部紀錄片在中央廣播電視總台（CMG）肩負對外宣傳任務的媒體旗艦CGTN首播，並以英語口述、中英文字幕呈現，訴求對象明顯就是對國際社會。

影片首先引用明代「籌海圖編」、清代「皇朝中外一統輿圖」等文獻，主張釣魚台早已納入中國海防體系，並展示1752年英國古地圖等資料，作為歷史依據。

紀錄片引用中國學者吳天穎及日本京都大學名譽教授井上清的研究，稱日本政府在甲午戰爭前已知釣魚台與中國有關，並指日本於甲午戰爭獲勝後，趁清政府無力抗議時將釣魚台納入版圖。

談及戰後安排時，影片將焦點放在1951年「舊金山和約」及美日相關協定，指出中國未參與「舊金山和約」締結，並引用時任中國國務院總理周恩來聲明，表示凡涉及中國領土、未經中國參與簽訂的條約，中國政府一概不予承認。片中學者並認為，「舊金山和約」僅處理行政管理安排，未涉及主權歸屬。

影片也回顧中日邦交正常化歷程，稱日本前首相田中角榮與周恩來會談時曾討論釣魚台問題，周恩來主張暫時擱置爭議。中國前駐日大使程永華表示，中方視此為雙方高層達成的共識。片中並引用鄧小平1978年訪日時談話，指雙方可將爭議留待後代尋求解決。影片稱，釣魚台問題雖未寫入「中日和平友好條約」，但未影響兩國合作，並指日本約20年後開始否認曾有「擱置爭議」共識。

影片引用鄧小平1978年訪日時的說法，稱中日雙方對釣魚台問題確有不同看法，這一代...
影片引用鄧小平1978年訪日時的說法，稱中日雙方對釣魚台問題確有不同看法，這一代若談不攏，可以暫時擱置，由下一代找出雙方都能接受的解決方式。（圖／截自CGTN影片）

最後一部分回顧近年釣魚台周邊情勢，包括2012年日本巡視船與香港保釣船「啟豐二號」事件、日本建立全天候監控機制，以及雙方船艦近距離對峙與科研浮標爭議。影片指出，中方持續在相關海域巡航執法，並以「關鍵不僅在於領土本身，更在於人們如何理解歷史，以及今天如何塑造歷史」作結。

精華 FAQ

  • 影片主張釣魚島自古屬於中國，並以明清文獻、古地圖及中外學者研究作為佐證，強調日本是在甲午戰爭前後趁勢將其納入版圖。

  • 片中指日本政府在甲午戰爭前已知釣魚台與中國有關，之後趁清政府無力抗議時秘密竊占，並將此定性為歷史上不正當的領土取得。

  • 影片認為舊金山和約與美日相關安排未能真正決定主權歸屬，並引用周恩來與鄧小平的說法，稱中方曾主張擱置爭議，後續則持續巡航維權。

日本 釣魚台

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