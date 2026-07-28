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日自衛官持刀闖中大使館 4個月後終遭起訴

記者張鈺琪／綜合報導
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日本陸上自衛隊一名24歲自衛官今年3月攜刀翻牆闖入大陸駐日本大使館，東京地方檢察...
日本陸上自衛隊一名24歲自衛官今年3月攜刀翻牆闖入大陸駐日本大使館，東京地方檢察廳27日正式以闖入建築物、違反「槍刀法」及脅迫等罪名，起訴陸上自衛隊三等陸尉村田晃大。（圖／取自央視國防軍事）

日本陸上自衛隊一名24歲自衛官今年3月攜刀翻牆闖入中國駐日本大使館，東京地方檢察廳27日正式以闖入建築物、違反「槍刀法」及脅迫等罪名，起訴陸上自衛隊三等陸尉村田晃大。

據共同社27日報導，村田晃大隸屬日本陸上自衛隊蝦野駐地。東京地方檢察廳27日以闖入建築物、違反「槍刀法」、進行威脅的罪名，對其提起公訴。

央視新聞報導，今年3月24日，村田晃大攜帶刀具，翻牆強行闖入中國駐日本大使館。報導指，闖館事件令人震驚，「性質和影響極為惡劣」。日本警方之前已以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕，但調查處置進程緩慢。

中國外交部發言人林劍當時表示，涉案人員攜帶刀具翻牆闖入中國駐日本大使館，事件嚴重威脅外交人員及設施安全，性質和影響極為惡劣。中方已向日方提出嚴正交涉，要求立即徹查事件、嚴懲有關人員，並切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全。

日媒此前報導，村田晃大事發前從宮崎縣蝦野市前往東京，並在東京站附近的網咖過夜。3月24日上午，他翻牆闖入中國駐日本大使館後遭使館人員制伏，事件中無人受傷。日本警方之後在使館院內樹叢中發現疑似由他攜帶的刀具。

村田晃大當時供稱，希望向中國駐日大使表達意見，若未獲理會便打算自盡。不過，中國外交部則指他曾威脅殺害中國外交人員。日本政府事後對事件表示遺憾，並對中國駐日使館實施24小時警戒。

精華 FAQ

  • 被告是日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，24歲，隸屬蝦野駐地。他在今年3月攜刀翻牆闖入中國駐日本大使館，之後遭警方逮捕，4個月後被正式起訴。

  • 東京地方檢察廳以闖入建築物、違反「槍刀法」以及脅迫等罪名，對村田晃大正式提起公訴。報導指出，他攜帶刀具強行進入使館，案件性質被認為相當嚴重。

  • 中方表示該案嚴重威脅外交人員與設施安全，已向日方提出嚴正交涉，要求徹查並嚴懲相關人員；日方則對事件表示遺憾，並對中國駐日使館實施24小時警戒。

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