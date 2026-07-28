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中啟動第11次北太平洋公海巡航 加強登臨檢查

中國新聞組／綜合報導
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中國海警此次赴北太平洋「執法巡航」，由長山艦和五虎艦組成編隊。（圖／取自「中國海...
中國海警此次赴北太平洋「執法巡航」，由長山艦和五虎艦組成編隊。（圖／取自「中國海警」微信公眾號）

中國海警局宣布，7月27日，由中國海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。期間，中國海警將加強公海登臨檢查。

根據中國海警局歷年公布的資料，此次應是中國海警組織的第11次北太平洋公海漁業執法巡航。中國海警首次赴北太平洋公海展開執法巡航為2016年。

據中國海警局微信公眾號發布，中國海警局稱，此次任務旨在履行國際公約義務，維護北太平洋公海漁業生產秩序，養護公海漁業生態資源，充分展現中方積極參與全球海洋治理、主動承擔公海漁業資源養護責任的大國擔當。

中國海警局表示，任務期間，中國海警將按照相關國際公約協定，開展全方位、立體式執法巡查，加強公海登臨檢查，嚴厲打擊非法、不報告、無管制捕撈活動，切實維護公海漁業生產秩序、促進漁業資源可持續發展。

2025年10月10日，中國海警海門艦和洋山艦組成的艦艇編隊在完成北太平洋公海漁業執法巡航任務返港後，環球網曾報導，中國海警在北太平洋公海歷時31天的巡航期間，共觀察記錄各國漁船69艘，登臨檢查十艘，直升機公海飛行執法五架次。

精華 FAQ

  • 中國海警局宣布，編隊於7月27日自青島起航，由長山艦和五虎艦組成，前往北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。

  • 依據中國海警局歷年公布資料，這次應是第11次北太平洋公海漁業執法巡航。中國海警首次赴北太平洋公海展開執法巡航是在2016年。

  • 任務重點包括加強公海登臨檢查、嚴厲打擊非法、不報告、無管制捕撈活動，並維護漁業生產秩序、促進資源可持續發展，展現參與全球海洋治理的立場。

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