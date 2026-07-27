菲爾茲獎得主王虹憶「苦苦掙扎 勉強生存」 讓北大陷尷尬

網民評論。（網頁截圖）

菲爾茲獎得主王虹近日因回顧北京大學求學經歷，引發中國教育界與網路輿論熱議，也讓北大陷入尷尬。她在受訪時不僅極少提及北大，反提到當年在北大數學系求學期間長期感到壓力，甚至形容那段時間「一直在苦苦掙扎，能生存下來就不錯了」。這番談話在中國網路掀起討論，也讓北大在宣傳校友獲得國際最高數學榮譽時，陷入如何看待人才培養的爭議。

綜合媒體報導，王虹表示，自己16歲參加高考 時，原本未能進入北大數學系，後來先進入地球與空間科學學院就讀，直到大二通過轉系考試才進入數學系。由於班上不少同學具備奧林匹克數學競賽背景，許多人解題速度與能力都非常突出，她坦言自己當時缺乏相關訓練，成績一度落後，也曾懷疑自己是否適合繼續研究數學。

本科畢業後，王虹赴法國深造，之後進入美國麻省理工學院攻讀博士。她回憶，在海外學習期間，導師鼓勵她表達想法、協助她建立信心，也讓她重新找回對數學研究的熱情。2019年取得博士學位後，她持續投入研究，並於2025年與合作夥伴證明三維掛谷猜想，最終獲得菲爾茲獎肯定。

王虹的經歷引發兩種不同看法。有觀點認為，北大未能在早期發掘她的潛力，反映部分教育環境過度重視競賽成績，可能忽略學生長期發展與創造力培養。也有人認為，個人成長受到多重因素影響，不能僅以一段求學經歷評價整個教育體系。

有評論指出，頂尖人才培養本就是長期累積的過程，國內教育與海外學術環境各有優劣。王虹與鄧煜的成就，既離不開早期教育基礎，也與後續國際學術交流、研究環境及個人努力密不可分。

此次討論焦點，並非單純比較「中國培養」或「海外培養」，而是如何打造更能鼓勵探索、包容不同發展路徑的學術環境。王虹的故事，也再次引發外界對人才培養模式與科研文化的深層思考。

王虹曾表示自己的高考成績不足以錄取到北大數學專業。(取材自央視)