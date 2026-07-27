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菲爾茲獎得主鄧煜是迷弟 曾為張靚穎寫過3首詩

中國新聞組／北京27日電
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張靚穎。(新華社資料照片)
張靚穎。(新華社資料照片)

近日獲得菲爾茲獎的中國籍數學家、現任芝加哥大學教授鄧煜，不僅是數學天才，還是一位深藏不露的詩人。更讓人意外的是，他還是張靚穎的鐵桿「涼粉」，專門為她寫過三首情意綿綿的七言絕句，還曾在接受採訪時承認「還喜歡著張靚穎」。這位能用偏微分方程破解百年數學難題的頂尖學者，私底下卻用最古典的方式記錄著追星心情，極致理性與極致浪漫的反差，讓無數網友直呼「破防」。

據觀察者網報導，微信公眾號「內社」近日發布鄧煜詩詞選，作者介紹一欄寫道：鄧煜，國際著名青年數學家，2026年菲爾茲獎得主。普林斯頓大學數學博士，現任芝加哥大學教授。好詩歌、故事、小說、解謎、漫畫、圍棋、足球，以及一切美麗的謎物。

鄧煜詩詞選中的作品均為舊體詩。華東師範大學中文系副教授徐儷成解讀，鄧煜詩以七律為主，格律謹嚴，對仗工整，如「心塞」對「腦殘」，「庭前恍綻桃花靨」對「月下空吟百合辭」，雖為戲作，卻都可以看到他對語言規律性與創造性的熱愛。

鄧煜的詩詞中，能看到現代科學術語和古典詩詞意境的巧妙融合。比如，「臨江仙·戲集數學物理名詞（2016）」一詞：「零落天涯長自伴，當時別去匆匆。聊將醉眼望蒼穹。銀河明滅處，黑洞有無中。迭代千年渾沌後，尚期何日相逢？愁心覆疊許多重。思君多少意，趨向正無窮。」

值得一提的是，鄧煜還以「聽張靚穎歌」或無緣張靚穎演唱會為主題寫過三首詩。

2009年時年20歲作「張靚穎演唱會身未能至，於網絡觀其盛況，百感交集，遂成一絕」：天涯同夢此佳期，別去經年消息遲。今夜蓉城應不寐，唯將醇酒醉相思。2010年作「聽張靚穎歌·如果愛下去」：一夢流年酒未醒，當時心事倩誰聽？街燈猶自照孤影，遙對天邊數點星。2016年做絕句「聽張靚穎歌·這麼近那麼遠」：徘徊心事正難收，樹影歌聲宛舊遊。幾度飄零憐昨日，一般明月下高樓。

鄧煜對張靚穎的喜愛遠不止這三首詩。網傳2018年他閉關研究前發的告別文裡，還專門留出一段稱呼張靚穎為「張珍女士」。網友們考古還發現，他曾給張靚穎的新歌寫過專業樂評，逐幀分析她的氣聲轉實聲技巧，稱她的嗓音藏著傳統戲曲的底子。2026年，他在接受訪談也說「還喜歡著張靚穎」，這個喜好從未改變。

鄧煜父母在現場見證了鄧煜(左)獲獎的歷史時刻。(取材自大象新聞)
鄧煜父母在現場見證了鄧煜(左)獲獎的歷史時刻。(取材自大象新聞)

精華 FAQ

  • 鄧煜不只是中國籍數學家、芝加哥大學教授，還是一位喜愛舊體詩的詩人，平時也熱愛故事、解謎、漫畫、圍棋與足球，展現出非常多元的興趣。

  • 因為他曾專門為張靚穎寫過3首詩，分別與演唱會和歌曲有關，還在接受採訪時承認「還喜歡著張靚穎」，甚至被考古出替她寫過樂評。

  • 報導指出他的詩以七律和舊體詞為主，格律嚴謹、對仗工整，並巧妙融入數學與物理術語，呈現出學術理性與古典浪漫交織的獨特風格。

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