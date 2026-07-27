我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

梁文鋒閉門談話疑遭外洩 DeepSeek第2輪融資喊停

中國新聞組╱北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
DeepSeek創辦人梁文鋒。(取材自微博)
DeepSeek創辦人梁文鋒。(取材自微博)

中國AI領域的明星新創企業DeepSeek（深度求索），近日傳出第二輪融資計畫突然生變。根據彭博引述知情人士報導，DeepSeek已口頭通知投資人暫停目前的融資交易。外界猜測這是因為DeepSeek創辦人梁文鋒在投資說明會中透露的一些「機密」遭到外流。這些猜測若為真，不僅使梁文鋒沮喪，還可能讓公司同時惹上對華府與北京的新麻煩。但目前官方迄今未對相關消息作出回應。

報導指出，DeepSeek今年6月才完成首輪融資，募得約70億美元，企業估值約500億美元，吸引騰訊控股、寧德時代等企業參與投資。原本第二輪融資計畫再募集至少100億元人民幣（約15億美元），並將投前估值提高至約4800億元人民幣，較首輪估值進一步攀升，顯示市場原先對其成長前景抱持高度期待。

然而近期網路流傳一份據稱來自梁文鋒與投資人交流的會議紀錄，內容提及DeepSeek的長期發展方向、推動通用人工智慧（AGI）的策略，以及對中美AI技術差距的觀察。部分中國媒體亦引述相關內容，提到梁文鋒談及中國AI產業對Nvidia輝達(另稱英偉達)高階晶片的依賴，以及中國目前在AI成熟度仍落後美國等看法。不過，相關內容尚未獲DeepSeek證實，公司也未針對外流文件發表評論。

此外，部分外媒指出，網路流傳的內容還涉及公司算力配置與晶片供應等敏感議題，因此引發外界對資訊外洩的關注。有分析認為，若相關內容屬實，除可能影響投資人信心，也可能增加公司在監管層面的壓力。不過，目前尚無證據顯示此事已引發官方調查。

彭博並指出，DeepSeek已開始籌備首次公開募股（IPO），最快可能於今年提出申請，因此目前融資安排仍存在調整空間。知情人士表示，公司仍可能恢復第二輪募資，目前也不清楚是否已向所有潛在投資人傳達暫停決定。

儘管第二輪融資出現變數，DeepSeek高層先前仍向投資人表示，公司將持續把資源投入AI基礎研究與開源大模型開發，並以實現AGI為長期目標。隨著AI競爭持續升溫，DeepSeek後續融資、上市進程及技術布局，仍將是全球科技與資本市場關注焦點。

彭博引述知情人士報導，中國AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息...
彭博引述知情人士報導，中國AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息。(路透)

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士稱，DeepSeek已口頭通知投資人暫停第二輪融資，外界推測與梁文鋒在投資說明會中的機密談話外洩有關，但公司尚未證實原因。

  • DeepSeek今年6月完成首輪融資，募得約70億美元，估值約500億美元，並吸引騰訊、寧德時代等參與；第二輪原計畫再募至少100億元人民幣，投前估值上看約4800億元人民幣。

  • 流傳內容據稱涉及DeepSeek的長期發展方向、推動AGI的策略，以及中國AI對Nvidia高階晶片的依賴與中美技術差距，另有算力配置與晶片供應等敏感議題。

人工智慧 華府 DeepSeek

上一則

中國培養？西方培養？ 中國人雙獲數學諾獎 無領導人祝賀

下一則

「月之暗面」夜店慶Kimi K3發布 喊口號「衝上月球」

延伸閱讀

彭博：梁文鋒不滿會議談話外流 DeepSeek暫停第2輪融資

彭博：梁文鋒不滿會議談話外流 DeepSeek暫停第2輪融資
中國AI巨頭DeepSeek準備明年在上海上市

中國AI巨頭DeepSeek準備明年在上海上市
月之暗面Kimi K3問世 彭博：打破美國領先中國的認知

月之暗面Kimi K3問世 彭博：打破美國領先中國的認知
學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界

學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生