梁文鋒閉門談話疑遭外洩 DeepSeek第2輪融資喊停

DeepSeek創辦人梁文鋒。(取材自微博)

中國AI領域的明星新創企業DeepSeek （深度求索），近日傳出第二輪融資計畫突然生變。根據彭博引述知情人士報導，DeepSeek已口頭通知投資人暫停目前的融資交易。外界猜測這是因為DeepSeek創辦人梁文鋒在投資說明會中透露的一些「機密」遭到外流。這些猜測若為真，不僅使梁文鋒沮喪，還可能讓公司同時惹上對華府 與北京的新麻煩。但目前官方迄今未對相關消息作出回應。

報導指出，DeepSeek今年6月才完成首輪融資，募得約70億美元，企業估值約500億美元，吸引騰訊控股、寧德時代等企業參與投資。原本第二輪融資計畫再募集至少100億元人民幣（約15億美元），並將投前估值提高至約4800億元人民幣，較首輪估值進一步攀升，顯示市場原先對其成長前景抱持高度期待。

然而近期網路流傳一份據稱來自梁文鋒與投資人交流的會議紀錄，內容提及DeepSeek的長期發展方向、推動通用人工智慧 （AGI）的策略，以及對中美AI技術差距的觀察。部分中國媒體亦引述相關內容，提到梁文鋒談及中國AI產業對Nvidia輝達(另稱英偉達)高階晶片的依賴，以及中國目前在AI成熟度仍落後美國等看法。不過，相關內容尚未獲DeepSeek證實，公司也未針對外流文件發表評論。

此外，部分外媒指出，網路流傳的內容還涉及公司算力配置與晶片供應等敏感議題，因此引發外界對資訊外洩的關注。有分析認為，若相關內容屬實，除可能影響投資人信心，也可能增加公司在監管層面的壓力。不過，目前尚無證據顯示此事已引發官方調查。

彭博並指出，DeepSeek已開始籌備首次公開募股（IPO），最快可能於今年提出申請，因此目前融資安排仍存在調整空間。知情人士表示，公司仍可能恢復第二輪募資，目前也不清楚是否已向所有潛在投資人傳達暫停決定。

儘管第二輪融資出現變數，DeepSeek高層先前仍向投資人表示，公司將持續把資源投入AI基礎研究與開源大模型開發，並以實現AGI為長期目標。隨著AI競爭持續升溫，DeepSeek後續融資、上市進程及技術布局，仍將是全球科技與資本市場關注焦點。

彭博引述知情人士報導，中國AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息。(路透)