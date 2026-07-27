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「月之暗面」夜店慶Kimi K3發布 喊口號「衝上月球」

中國新聞組╱北京27日電
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月之暗面Kimi K3酒吧慶功畫面曝光，現場喊口號「衝上月球」。(取材自觀察者網...
月之暗面Kimi K3酒吧慶功畫面曝光，現場喊口號「衝上月球」。(取材自觀察者網)

中國人工智慧(AI)獨角獸企業「月之暗面」(Moonshot AI)日前發表新一代開源大模型Kimi K3後引發全球熱議，近日社群平台更流出其在北京夜店舉辦慶功派對的畫面。多名網友爆料指出，慶功地點位於北京名為「邁阿密」的酒吧，現場氣氛熱烈，聯合創始人兼總裁張予彤亦疑似親自到場同歡。現場大螢幕更高調打出「K3，scale up！K4，scale the *** up！To the moon(衝上月球)！」等充滿野心的豪語標語，象徵團隊技術衝刺的決心。

觀察者網報導，從網路流傳畫面可見，活動現場氣氛熱烈，不少與會者共同高喊「To the Moon(衝上月球)」，象徵Kimi團隊希望持續突破AI技術極限，總裁張予彤疑似到場。不過，截至目前，月之暗面尚未對慶功活動細節及張予彤是否親自出席作出回應。

報導指出，這場狂歡背後，是Kimi K3帶來的強勁技術底氣。該模型參數規模高達2.8兆，為目前全球規模最大的開源模型。業界指出，其綜合能力僅次於美國Anthropic的Claude Fable 5與OpenAI的GPT-5.6，被譽為中國AI領域的「DeepSeek 2.0時刻」。甚至連特斯拉執行長馬斯克都在評測報導下公開大讚「令人印象深刻」，並預告旗下AI公司正訓練2兆參數模型試圖超越。

對此，月之暗面則大方回應「歡迎加入2兆+俱樂部」，展現十足自信。

除了技術戰場表現亮眼，月之暗面的資本布局亦傳出捷報。消息指出，公司即將完成發布前約315億美元估值的融資，並預計於8月啟動上市前最後一輪融資談判，目標估值推升至500億美元，最快可能在6個月內登陸香港資本市場。

隨著技術實力與市場估值同步飆升，月之暗面能否順利「衝上月球」，已成為全球科技界與資本市場高度關注的焦點。

總裁張予彤(圓圈處)疑似到場。(取材自微博)
總裁張予彤(圓圈處)疑似到場。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 網傳慶功地點在北京一家名為「邁阿密」的酒吧，現場氣氛熱烈，螢幕上還打出帶有衝刺意味的標語，與會者並高喊「To the Moon」，展現強烈自信。

  • 報導稱Kimi K3參數規模達2.8兆，號稱全球最大的開源模型，綜合能力僅次於幾款頂尖模型，因此被視為中國AI領域的重要里程碑。

  • 消息指出，公司估值正從約315億美元向500億美元推進，並計畫在8月啟動上市前最後一輪融資談判，最快可能在6個月內赴香港上市。

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