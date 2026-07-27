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日發布白皮書：中國生成式AI使用率93.6% 遠超美日德

記者謝守真／綜合報導
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生成式人工智慧(AI)近來快速滲透至各國民眾的工作與生活場景，日媒報導，日本總務省最新發布「2026年資訊通信白皮書」顯示，中國的生成式AI使用率達93.6%，高於日本、美國及德國。此前有機構數據顯示，中國的職場員工AI使用頻率高於全球平均，73%受訪員工每周多次使用AI。

日本NHK報導，日本總務省7月24日發布「2026年資訊通信白皮書」顯示，日本生成式AI使用率雖大幅上升，較上一年度翻倍至58.8%，但仍處於較低水準，與中國的93.6%相比差距明顯；美國與德國則同為75.6%。報告認為，這凸顯日本AI普及率在全球範圍內仍明顯落後。

從使用頻率看，回答「幾乎每天」使用生成式AI的比率中，美國最高，達47.9%；德國為45.5%，中國為42.5%，日本則為29.9%。若加上「每周至少一次」的使用者，中國接近90%，美、德兩國約為76%，日本約為65%。

企業應用方面，日本總務省白皮書顯示，日本計畫主動使用或有條件限制使用生成式AI的企業占比升至68.9%，較上一年度增加近20個百分點；中國這一比率為95.4%，美、德兩國均超過80%。

至於對生成式AI的認知態度，日、美、德三國受訪者中，回答「機器／工具」的比率最高。其中，日本第二多的回答為「詞典／百科全書」，美國為「朋友」，德國為「顧問」；中國受訪者則較多選擇「秘書／助手」及「朋友」。

此前，中國經營網指出，美國ADP全球研究院發布「職場人2026」報告表示，AI已逐漸成為全球職場日常工具，全球有一半受訪員工每周多次使用AI，約五分之一受訪員工表示幾乎每天使用AI。

報告提到，中國職場員工使用AI的程度高於全球平均，有73%的中國受訪員工每周多次使用AI，其中26%幾乎每天使用，顯示中國員工每日及每周使用AI的比率均高於全球平均水準。ADP北亞區總經理馬莉表示，AI在中國職場的普及速度與深度令人矚目，中國員工使用AI的情況遠高於全球平均。

其中，27%的中國受訪員工相信，AI將在未來一年對工作職責帶來正面影響。39%的中國知識型勞工強烈認同AI有助於提升工作表現，高於技能任務型員工的19%及重複任務型員工的12%。

此外，27歲至39歲員工是AI使用最頻繁的族群，其中32%表示幾乎每天使用AI；僅1.7%的受訪員工表示從未接觸過AI，低於全球平均的15%。

中國的生成式AI使用率達93.6%，高於日本、美國及德國。圖為世界人工智能大會(...
中國的生成式AI使用率達93.6%，高於日本、美國及德國。圖為世界人工智能大會(WAIC)展場上，機器人現場料理。(記者洪欣慈／攝影)

精華 FAQ

  • 白皮書指出，中國生成式AI使用率達93.6%，高於美國與德國的75.6%，也大幅超過日本的58.8%，顯示中國在普及程度上明顯領先。

  • 若看幾乎每天使用的比例，美國以47.9%居冠，德國45.5%次之，中國為42.5%，日本則為29.9%。若加上每周至少一次，中國接近90%，仍高於日本。

  • ADP報告顯示，中國有73%受訪員工每周多次使用AI，其中26%幾乎每天使用，且僅1.7%從未接觸過AI，明顯低於全球平均的15%。

日本 人工智慧 德國

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