會伊朗外長 王毅敦促美伊停火 「談判大門不應關」
王毅在上海合作組織外長會期間會見伊朗外長，呼籲美伊停止衝突、延續談判，中方並表態支持伊朗維護主權，盼各方回到備忘錄共識。
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王毅在上海合作組織外長會期間會見伊朗外長，呼籲美伊停止衝突、延續談判，中方並表態支持伊朗維護主權，盼各方回到備忘錄共識。
美伊戰事重啟，中國外交部長王毅24日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間，會見伊朗外交部長阿拉奇。王毅表示，美伊一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。
據中國外交部官網，王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切。當務之急是堅持談判化解爭端方向，回歸落實備忘錄共識。身為全面戰略夥伴，中方堅定支持伊朗維護自身主權、安全和民族尊嚴，
消息稱，阿拉奇通報了中東海灣地區最新局勢，表示美方違反雙方達成的諒解備忘錄，導致局勢緊張升級。伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去，敦促美方信守承諾，保持克制，與伊方相向而行，尋找合理解決方案。
阿拉奇說，伊中作為全面戰略夥伴，加強溝通協調至關重要。感謝中方始終秉持客觀公正立場，一以貫之勸和止戰，期待中方繼續發揮重要作用，推動局勢走向緩和降溫。
另據路透報導，在中國推動下，巴基斯坦傳出正探索促成美國與伊朗恢復中斷談判的途徑，以期終結雙方已持續近五個月的戰爭。有巴基斯坦政府官員透露，中國不滿伊朗攻擊其他波斯灣國家、封鎖荷莫茲海峽，這些都損害中國利益。
王毅敦促美伊停止衝突、堅持以談判化解爭端，認為既然談判大門已打開就不應關上，和平仍有希望就不應放棄。 中方認為該備忘錄是多方斡旋調停的重要成果，承載中東止戰安邦的期待，不應因近期緊張升級而前功盡棄，應回歸共識落實。 阿拉奇指稱美方違反備忘錄使局勢升溫，表示伊方談判意願未變，也不希望衝突持續，並感謝中方一貫勸和止戰、期待續發揮作用。
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王毅敦促美伊停止衝突、堅持以談判化解爭端，認為既然談判大門已打開就不應關上，和平仍有希望就不應放棄。
中方認為該備忘錄是多方斡旋調停的重要成果，承載中東止戰安邦的期待，不應因近期緊張升級而前功盡棄，應回歸共識落實。
阿拉奇指稱美方違反備忘錄使局勢升溫，表示伊方談判意願未變，也不希望衝突持續，並感謝中方一貫勸和止戰、期待續發揮作用。
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