景德鎮瓷業遺存 歷11年終列世遺 首以「產業遺產」申報
景德鎮手工瓷業遺存經11年申請後列入世界遺產名錄，成為中國第61項世遺，並首次以產業遺產類型獲准，凸顯其完整保存古代製瓷體系的價值。
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景德鎮手工瓷業遺存經11年申請後列入世界遺產名錄，成為中國第61項世遺，並首次以產業遺產類型獲准，凸顯其完整保存古代製瓷體系的價值。
外國人常把「中國」與瓷器當作同義詞，而歷經11年申請，作為近千年來最重要的瓷器產地，景德鎮「手工瓷業遺存」25日在南韓釜山世界遺產大會成功審議通過列入「世界遺產名錄」，這是中國第61項世界遺產，也是首次以「產業遺產」類型申報。
中國國家文物局介紹，「景德鎮手工瓷業遺存」由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區等五大區域組成，共45個遺產點，「完整保留10至19世紀手工製瓷全產業鏈體系」。核心是鎮區瓷業生產中心，包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址等。整體遺產區面積近20平方公里，加計緩衝區則達75.24平方公里。
景德鎮名源自北宋景德時期，因貢瓷而得真宗賜名。歷史上許多知名的瓷器品種都產於此，舉凡宋代青白瓷、元青花、明清時期的官窯瓷器等，而「景德鎮手工瓷業遺存」填補了「世界遺產名錄」中「瓷」主題遺產的空白。
談及11年來的申遺工作，環球時報25日引述當地浮梁縣申遺辦官員說法指出，最初的想法很簡單，「就是把有價值的遺存都報上去」。後來愈來愈意識到，「申遺不是做地方誌」。隨研究深入，愈來愈清晰的認識逐漸形成，「景德鎮真正獨特的價值，並不在某座古窯，也不在於某一項製瓷技藝，而在於一套完整保存至今的手工製瓷產業體系」。尤以，「高嶺供土，長嶺供石，蛟潭供柴，鎮區製瓷，河道運輸，產品銷往天下。這實際上就是明清時期世界最先進、最完整的手工製瓷生產體系」。
因其不是單一窯址，而是完整保存了10至19世紀的手工製瓷產業鏈，包含採土、製瓷、運輸到銷售等環節，展現世界級的歷史與工藝價值。 它是中國第61項世界遺產，也是中國首次以「產業遺產」類型申報成功，並填補世界遺產名錄中與「瓷」相關主題遺產的空白。 遺產由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦、長嶺瓷石礦和蛟潭窯柴燃料產區等5大區域組成，共45個遺產點，核心是御窯廠等窯址。
精華 FAQ
因其不是單一窯址，而是完整保存了10至19世紀的手工製瓷產業鏈，包含採土、製瓷、運輸到銷售等環節，展現世界級的歷史與工藝價值。
它是中國第61項世界遺產，也是中國首次以「產業遺產」類型申報成功，並填補世界遺產名錄中與「瓷」相關主題遺產的空白。
遺產由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦、長嶺瓷石礦和蛟潭窯柴燃料產區等5大區域組成，共45個遺產點，核心是御窯廠等窯址。
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