景德鎮瓷業遺存 歷11年終列世遺 首以「產業遺產」申報

「景德鎮手工瓷業遺存」被列入「世界遺產名錄」。圖為景德鎮御窯廠窯址南門。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 景德鎮手工瓷業遺存經11年申請後列入世界遺產名錄，成為中國第61項世遺，並首次以產業遺產類型獲准，凸顯其完整保存古代製瓷體系的價值。

外國人常把「中國」與瓷器當作同義詞，而歷經11年申請，作為近千年來最重要的瓷器產地，景德鎮「手工瓷業遺存」25日在南韓 釜山世界遺產 大會成功審議通過列入「世界遺產名錄」，這是中國第61項世界遺產，也是首次以「產業遺產」類型申報。

「景德鎮手工瓷業遺存」被列入「世界遺產名錄」。上圖為景德鎮湖田古瓷窯址出土的宋代青白釉刻花花卉紋斗笠碗；下圖為景德鎮湖田古瓷窯址出土的宋代青白釉香爐。(新華社)

中國國家文物局介紹，「景德鎮手工瓷業遺存」由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區等五大區域組成，共45個遺產點，「完整保留10至19世紀手工製瓷全產業鏈體系」。核心是鎮區瓷業生產中心，包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址等。整體遺產區面積近20平方公里，加計緩衝區則達75.24平方公里。

景德鎮名源自北宋景德時期，因貢瓷而得真宗賜名。歷史上許多知名的瓷器品種都產於此，舉凡宋代青白瓷、元青花、明清時期的官窯瓷器等，而「景德鎮手工瓷業遺存」填補了「世界遺產名錄」中「瓷」主題遺產的空白。

「景德鎮手工瓷業遺存」被列入「世界遺產名錄」。圖為景德鎮鎮區瓷業生產中心的徐家窯內的藝術設計師嚴穩爐進行創作。(中新社)

談及11年來的申遺工作，環球時報25日引述當地浮梁縣申遺辦官員說法指出，最初的想法很簡單，「就是把有價值的遺存都報上去」。後來愈來愈意識到，「申遺不是做地方誌」。隨研究深入，愈來愈清晰的認識逐漸形成，「景德鎮真正獨特的價值，並不在某座古窯，也不在於某一項製瓷技藝，而在於一套完整保存至今的手工製瓷產業體系」。尤以，「高嶺供土，長嶺供石，蛟潭供柴，鎮區製瓷，河道運輸，產品銷往天下。這實際上就是明清時期世界最先進、最完整的手工製瓷生產體系」。

近年中國入列世遺項目（資料來源：新華社）