中國反制歐盟 14歐盟實體列出口管制名單

中歐貿易戰撕裂加劇。中國商務部 近日發布最新公告，宣布依據「出口管制法」等法規，即日起將拉法特集團、萊茵金屬（Rheinmetall）等14家歐盟 實體列入出口管制管控名單。此舉係為反制歐盟第21輪對俄制裁中，將14家中國內地與香港 企業納入管控的反制措施。

綜合媒體報導，商務部公告指出，嚴禁任何出口經營者向名單內的14家歐盟實體出口兩用物項；同時禁止境外組織和個人，將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這些實體，所有進行中的相關活動必須立即停止。若有特殊需求，則須向商務部提出專案申請。

梳理本次被制裁的歐盟實體，不少為歐洲防務供應鏈的核心命脈。其中包括德國國防巨頭萊茵金屬公司，其主力產品涵蓋坦克炮與天盾防空系統；此外，還包括捷克重型軍卡大廠太脫拉（Tatra），以及參與歐洲防務基金計畫的波蘭弗羅茨瓦夫理工大學，領域橫跨軍工、永磁、半導體及精細化工等關鍵產業。

在此之前，歐盟剛通過近四年來規模最大的第21輪對俄制裁，新增218個目標，並要求歐盟供應商對14家中港企業實施更嚴格的兩用物項許可審批。

中國商務部對此表達強烈不滿，並迅速祭出同等數量的實體名單進行反制。

隨著兩大經濟體在軍民兩用物項上的相互封鎖，全球供應鏈的不確定性恐將進一步推升。