周內第3起衝突 菲律賓公務船再闖黃岩 中國海警水砲驅離

中國海警船(左)以水砲驅離進入黃岩島水域的菲律賓公務船(右)。(取材自中新網)

中菲南海爭端持續升溫，雙方近日在黃岩島、仁愛礁等敏感海域多次發生衝突。中國海警24日表示，菲律賓多艘公務船進入黃岩島相關水域，中方依法採取喊話警告、攔阻管制及水砲驅離等措施。菲方則指控中國海警操作「魯莽」，雙方對事件經過各執一詞。

綜合媒體報導，這已是中菲本周內發生的第三起南海海上衝突。菲律賓海岸防衛隊則指責中國海警操作魯莽，近距離以水砲攻擊菲方船隻，導致部分通訊設備受損。對此，中國外交部發言人林劍強調，黃岩島為中國固有領土，中方維權合法合理，並痛批菲方帶同記者擺拍炒作，根本是南海局勢的破壞者。

中國海警局發言人姜略表示，菲律賓當天組織7艘公務船、3艘海警船及1艘運魚船，並有大量漁船在黃岩島管轄海域活動。其中，菲律賓多艘公務船不顧中方多次勸阻與警告，企圖進入黃岩島領海，中國海警遂採取必要措施予以驅離。

菲律賓海岸防衛隊則表示，中國海警船曾以水砲攻擊菲律賓船隻，最近距離僅約7公尺，造成部分設備受到影響。菲方批評中國行動危險，並稱將持續執行相關海上任務。

對於菲方近期頻繁的挑釁行動，東南亞問題專家楊超分析指出，每逢重大區域會議前夕，菲律賓軍方往往會刻意製造摩擦，藉此為美菲提供譴責中國的藉口，並試圖拉攏東盟國家。

專家進一步補充，南海強硬路線的核心受益者為菲軍方，藉由與中方對抗博取政治資本，並換取美國億元級的軍事援助。然而，這種挑釁行為並未獲得東盟其他國家的支持，東盟多數成員國仍傾向透過「雙軌並進」思路，加速推進「南海行為準則」磋商，以維護區域的和平與穩定。