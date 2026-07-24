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看好中國市場 上半年4800外企追加對華投資

中國新聞組／北京24日電
外資持續看好中國市場，圖為6月在北京舉辦的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會上，眾多...
外資持續看好中國市場，圖為6月在北京舉辦的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會上，眾多在華外資企業設置展位。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：今年上半年近4800家外資企業追加對華投資，顯示外資持續看好中國市場。
  • 重點二：上半年中國實際使用外資4021.4億元，高技術產業引資同比增長33.2%
  • 重點三：下半年將擴大開放試點、穩存量促增量，並引導外資投向先進製造與服務業。

中國商務部副部長鄢東23日在國新辦新聞發布會上表示，外資持續看好中國市場，今年上半年近4800家外資企業追加對華投資。

中新社報導，商務部外國投資管理司司長孟華婷當日在會上表示，上半年中國實際使用外資達4021.4億元人民幣。從規模上看，外資存量穩固、增量提升。截至2025年末，中國吸收外資存量已接近4兆美元，今年1至6月新設外資企業同比增長5.3%，超過53萬家外資企業每年貢獻稅收約2.5兆元人民幣。

從結構上看，外資向新向好、迭代優化。孟華婷提到，上半年高技術產業吸引外資同比增長33.2%，占比達42.4%，創歷史新高；現代服務業領域引資占比達到57%，電子及通信設備製造業同比增長52%，科技成果轉化服務同比增長57.1%，研發與設計服務同比增長82%。

孟華婷稱，下半年商務部將繼續圍繞利用外資固穩促優目標，進一步塑造吸引外資新優勢。擴增量方面，將繼續實施高水平開放，穩妥有序深化增值電信、生物技術、外商獨資醫院和職業技能培訓機構等領域開放試點，支持北京市提升國家服務業綜合示範區建設水平，加快修訂出台關於外國投資者併購境內企業的規定。在穩存量方面，將落實好外國投資者以在華分配利潤擴大投資的稅收優惠政策，出台舉措支持外資企業進一步擴大本地化生產。 　　

在提質量方面，將落實好鼓勵外商投資產業目錄，引導外商投資有機高分子材料、高效節能磁懸浮動力設備等先進製造業，人形機器人研發、現代高端航運服務等現代服務業，鼓勵外資更多投向中西部和東北等地區。

孟華婷說，商務部將出台舉措，鼓勵外商投資服務業向融合化、數智化轉型，促進生產性服務業向專業化高端化延伸，生活性服務業提質升級，還將進一步完善外資研發中心支持政策，便利引進更多外籍高層次人才。

精華 FAQ

  • 鄢東表示，今年上半年近4800家外資企業追加對華投資，反映外資仍看好中國市場，也顯示中國在全球投資環境中的吸引力持續存在。

  • 上半年中國實際使用外資達4021.4億元人民幣，高技術產業吸引外資同比增長33.2%，占比達42.4%，創歷史新高，顯示引資結構持續優化。

  • 商務部將從擴增量、穩存量與提質量三方面發力，推進增值電信等領域開放試點，落實利潤再投資稅惠，並引導外資投向先進製造與高端服務業。

商務部

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