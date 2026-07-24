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避免過度「尊美」 港媒：習近平美國行 可能順道訪加

記者張鈺琪／綜合報導

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平9月24日訪美，港媒稱可能順道訪加。
  • 重點二：報導指此舉可避開單獨訪美顯得過於尊美。
  • 重點三：中加關係回暖，雙方高層交往與貿易升溫。

中國國家主席習近平預計9月24日訪問美國。港媒分析，習近平屆時可能同時訪問加拿大，原因之一是避免單獨訪美顯得「過於尊美」。如果傳言屬實，將是習近平執政13年以來首度訪加，也是中國國家元首時隔16年再度到訪加拿大。

香港明報報導，外交部長王毅22日在馬尼拉會見美國國務卿魯比歐，新華社稱，雙方同意「籌備好下階段高層交往」。此前，加拿大總理卡尼1月訪問大陸時，也曾邀請習近平訪加；王毅21日與加拿大外長安南德會晤時，也表示中方願與加方「籌備好下階段高層交往，增進政治互信」。

報導分析，王毅對魯比歐和安南德都使用「籌備好下階段高層交往」的表述，令人聯想到北京方面也將「籌備好習近平主席訪加」。由於美國與加拿大是鄰國，習近平訪美同時訪問加拿大，也是應有之義，並且可以避免因為單獨訪美而「過於尊美」。

中加關係近期快速升溫。兩國關係2018年因加拿大應美方要求扣押華為高層孟晚舟，以及加拿大配合美國打壓中國經貿，中加關係冰凍多年。直到去年春天卡尼出任加拿大總理，改善與中國關係，並於10月在南韓舉行的亞太經合會期間與習近平會面，雙邊關係才逐步好轉。

今年1月，卡尼訪問北京簽署多項合作協議，包括油菜籽、牛肉等農產品重返中國市場，中國電動汽車進入加方市場，雙方關係全面恢復。5月，王毅訪問加拿大，成為10年來首位到訪渥太華的中國外長。

王毅本周與安南德會晤時稱，今年上半年雙邊貿易額年增16%，特別是加方對華出口增長23.3%。

精華 FAQ

  • 報導認為，美加是鄰國，習近平若訪美同時訪加屬合理安排；此外也可避免單獨訪美被外界解讀為過於尊美，兼顧外交平衡。

  • 因2018年冰凍後，去年卡尼上任即改善對中關係，並與習近平會面；今年1月兩國簽署多項合作協議，5月王毅訪加，貿易也同步成長。

  • 王毅分別對魯比歐與安南德都提到要「籌備好下階段高層交往」，外界因此聯想到北京可能也在為習近平訪加與後續高層互訪鋪路。

習近平 王毅 加拿大

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