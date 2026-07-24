日媒：中新型核潛艦「艦橋極小化」 可能劍指美航母
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朝日新聞分析美國衛星影像指出，中國上海江南造船廠日前出現一艘建造中的新型潛艦，艇身上方的艦橋大幅縮小，幾乎難以從空中辨識。多名軍事專家研判，這很可能是攻擊型核動力潛艦，顯示中國正持續提升潛艦的攻擊能力，未來可能用於接近美國航空母艦並發動攻擊。
朝日新聞23日報導，相關衛星影像由美國衛星公司BlackSky於5月29日拍攝，畫面顯示，這艘潛艦當時停放在江南造船廠的浮動船塢內。衛星影像分析師估算，潛艦全長約120公尺、寬約10公尺。
曾任日本海上自衛隊潛艦隊司令的小林正男分析，這艘潛艦的體積比傳統動力潛艦更大，尺寸接近中國目前服役的現代化093型攻擊核潛艦，因此可能是093型的改良型，也不排除是全新型號。
報導指出，這艘潛艦與既有093型最明顯的差異，在於艇身上方的艦橋大幅縮小，從衛星影像中幾乎難以辨識。艦橋用於裝設潛望鏡等設備，並供人員指揮航行。
小林表示，縮小艦橋可降低潛艦在水下航行時的水阻與噪音，不僅有助提高航速，也能降低遭敵方偵測的機率。他研判，這艘潛艦可能被用來「在水下悄悄接近美國航空母艦並發動攻擊」。
衛星影像顯示，這艘潛艦停放在浮動船塢內，推估全長約120公尺、寬約10公尺，最明顯特徵是艇身上方艦橋大幅縮小，幾乎難以辨識。 專家認為其體積比傳統動力潛艦更大，尺寸接近中國現役093型攻擊核潛艦，因此可能是093型改良版，也不排除是全新型號。 艦橋縮小可降低水下航行時的水阻與噪音，有助提升航速並減少被敵方偵測的機率，因此被研判可能用來在水下接近美國航空母艦並發動攻擊。
精華 FAQ
衛星影像顯示，這艘潛艦停放在浮動船塢內，推估全長約120公尺、寬約10公尺，最明顯特徵是艇身上方艦橋大幅縮小，幾乎難以辨識。
專家認為其體積比傳統動力潛艦更大，尺寸接近中國現役093型攻擊核潛艦，因此可能是093型改良版，也不排除是全新型號。
艦橋縮小可降低水下航行時的水阻與噪音，有助提升航速並減少被敵方偵測的機率，因此被研判可能用來在水下接近美國航空母艦並發動攻擊。
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