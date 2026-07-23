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中國首次… 民企商業火箭1箭9星 在長三角東海發射

記者潘維庭／綜合報導
太原衛星發射中心21日在上海東部海域使用引力一號遙四運載火箭，將九顆衛星送入預定...
太原衛星發射中心21日在上海東部海域使用引力一號遙四運載火箭，將九顆衛星送入預定軌道，創下長三角海域首次海上發射民營火箭的紀錄。(新華社)

中國「引力一號」遙四運載火箭22日在上海東部海域點火升空，將搭載的九顆衛星送入預定軌道，飛行試驗任務成功。此次任務是引力一號火箭首次執行遠海發射，也是中國首次在長三角東海海域開展民營商業火箭海上發射任務。

AI摘要

文章摘要整理：

中國民營商業火箭「引力一號」在東海遠海海域成功發射9顆衛星，首次驗證長三角海上任務能力，並標誌其進入規模化商業營運階段。

「引力一號」是東方空間（山東）科技有限公司自研的中型運載火箭，近地軌道運載能力為6.5噸，500公里太陽同步軌道運載能力為4.2噸，可滿足各類小衛星一箭多星發射任務需求。財聯社引述東方空間消息，此次任務成功，標誌「引力一號」正式邁入規模化商業營運階段。

值得注意的是，與前兩次在山東煙台海陽近岸發射不同，此次「引力一號」搭乘「東方航天港號」發射船，抵達上海以東170公里左右的東海海域實施發射，遠海發射難度明顯升級。

「中國的航天」公眾號22日刊文稱，海上移動發射平台不受固定海域嚴格限制，可靈活選擇發射點位，有助於提升發射效率，及中國航天發射多元化布局。火箭研製負責人介紹，引力一號遙四運載火箭從山東海陽東方航天港總裝出廠，此次任務進一步驗證「引力一號」固體捆綁構型對複雜海況的適應能力，及整箭狀態長時間待命能力。

據「東方航天港」微信公眾號22日消息，東方航天港已成功保障26次海上發射任務，累計發射衛星164顆，成功率100%。此次任務是東方航天港集團持續完善中國近海多區域協同發射體系的又一重要突破，進一步驗證了東方航天港「跨海域、遠距離發射系統保障能力」和根據火箭企業需求靈活選擇發射點位的「全域機動能力」。

目前，東方航天港已構建起黃海、南海、東海多點協同的海上發射布局，有力保障常態化海上發射任務實施。東方航天港正全面啟動建設液體火箭發射技術保障區、發射回收公共試驗區與動力試驗區，加速實現「回收即複用」。

精華 FAQ

  • 此次任務是引力一號首次執行遠海發射，也是中國首次在長三角東海海域開展民營商業火箭海上發射，代表海上發射布局再向外擴展。

  • 引力一號遙四運載火箭此次成功將9顆衛星送入預定軌道，完成飛行試驗任務，並進一步驗證其一箭多星發射能力與海況適應性。

  • 東方航天港已成功保障26次海上發射任務，累計發射衛星164顆、成功率100%，並持續推進黃海、南海、東海多點協同發射布局。

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