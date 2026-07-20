「月之暗面」發布新AI模型 DeepSeek 2.0式擔憂恐再現

據報，DeepSeek最快20日將發布V4「滿血版」。圖為DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。(路透)

中國新創「月之暗面」17日發布其最強AI模型Kimi K3，僅憑開源工具就能在48小時內自主完成一款功能性半導體晶片設計，並稱其在多項測試中超過部分美國尖端系統。這一突破性成果震撼科技圈，特斯拉 創始人馬斯克 也評價為「令人印象深刻」，還傳出月之暗面最快6個月內赴港上市。消息一出，不少投資者憂心重現去年「DeepSeek時刻」引發的市場震動，相關概念股股價重挫，摩根大通團隊將市場反應稱為「DeepSeek 2.0式擔憂」。

綜合觀察者網、加美財經報導，月之暗面發布新模型Kimi K3，擁有2.8萬億個參數，是目前全球規模最大的開源模型，公司計畫在本月底前將模型完全開源。發布當日，馬斯克在相關評測報道評論區留言：「令人印象深刻」。克再次發表評論稱，「我們的2兆參數模型將在下周完成初始訓練，有可能超越Kimi」。Kimi則回應稱，「@ElonMusk 歡迎加入『2兆+』俱樂部」。

據月之暗面公布的測試結果，Kimi K3在多數編程和智能體基準測試中超過Anthropic的Opus4.8和OpenAI的GPT-5.5，令不少矽谷士感到意外，也強化了市場對中國AI實驗室正在迅速縮小與美國同行差距的判斷。傑富瑞分析師將Kimi K3的發布稱為一次「意外突破」，認為這將推動人工智能行業進一步創新。摩根大通數據資產與阿爾法團隊則在報告中將市場反應概括為「DeepSeek2.0式擔憂」。

這說法指的是去年DeepSeek發布後引發的市場震動。當時，投資者擔心中國企業能夠以較低成本開發出性能強大的AI模型，從而削弱美國科技公司的領先優勢。

Kimi K3發布後，「DeepSeek時刻」類似擔憂再次升溫，投資者開始重新評估對美國大型科技公司投下的巨額資本是否能獲得足夠回報。相關擔憂也造成亞洲股市明顯波動，月之暗面的中國競爭對手Z.AI和MiniMaxGroup分別下跌28%和16%。OpenAI主要股東之一軟銀集團下跌9%，日本晶片製造商鎧俠控股下跌16%。美股早盤費用半導體指數一度下跌5%，後收回部分失地。

中國AI模型近年來在全球獲得愈來愈多用戶，部分原因是許多模型採用開源方式，而且運行成本通常低於西方產品。Anthropic國家安全政策主管塔倫·查布拉近日表示，美國在人工智能模型方面領先中國實驗室的時間，目前可能只剩大約六至九個月。

而資本市場對中國AI企業的興趣仍然高漲。月之暗面的投資者包括風險投資公司HSG和阿里巴巴。據華爾街日報此前報導，月之暗面公司已經開始籌備在香港IPO。知情人士表示，月之暗面目前正在進行新一輪融資，估值達到315億美元。