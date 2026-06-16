英「為1碟醋包1頓餃子」？ 河北鋼企上百億投資打水漂

敬業集團的廠房。(取材自河北敬業鋼鐵官網)

英國近日在下議院通過「鋼鐵工業（國有化）法案」，自媒體「地球知識局」認為「這是對中國出海企業無比黑暗的日子」，並形容英國政府推動鋼鐵工業國有化，相當於「為了這碟醋包了一頓餃子」，餃子是國有化法案，醋就是中國河北敬業鋼鐵收購的英國鋼鐵公司，痛批英國吃相難看。

觀察者網引述「地球知識局」分析，「鋼鐵工業（國有化）法案」生效後，英國政府可以「合法地」搶走敬業集團投資、收購的英國鋼鐵公司，該法案簡直就是當代的海盜「私掠許可證」。河北敬業集團10日發布聲明，要求英國政府就被搶走的英國鋼鐵公司做出賠償，但從法案中的條文來看，有一條寫著：「沒有任何規定可以阻止賠償方案條例產生導致任何人無法獲得任何賠償的效果」，敬業集團恐怕不能抱太大希望。

據了解，敬業集團於2020年3月，以7000萬英鎊（下同，約9506萬美元）收購該公司全部股權。此前，英國鋼鐵公司曾由印度塔塔集團持有，並長期面臨經營困難。敬業集團表示，收購後累計投入近12億英鎊，但受能源成本、鋼鐵市場環境及關稅等因素影響，公司持續虧損，平均每日虧損約70萬英鎊。

報導指出，英國鋼鐵公司擁有四座高爐，其中兩座目前仍在運作，也是英國少數仍可利用鐵礦石生產生鐵的設施。由於虧損壓力，敬業集團曾計畫關閉相關高爐，但高爐停產涉及技術及成本問題，因此未能立即實施。英國政府接管後，如何處理這倆燙手山芋，仍然是個難題。

「地球知識局」認為，英國鋼鐵公司國有化爭議背後，反映英國長期產業結構調整與製造業比重下降的現象。其中，英國軍工實力乍看還挺齊全，「但用紅樓夢的話來說，如今外面的架子雖未甚倒，內囊卻也盡上來了」。