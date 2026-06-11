習訪平壤首提「軍隊交流」 朝官媒未報導 分析：北韓謹慎

朝中社發布的照片顯示，朝鮮領導人金正恩（左）9日在平壤國際機場為結束訪朝、即將離開的中國國家主席習近平送行。 （路透）

中國國家主席習近平9日結束對平壤 的訪問後，致電文感謝北韓 領導人金正恩 ；習近平在電文中說，兩國領導人達成一系列重要共識，為中朝關係賦予新的時代內涵。韓媒指，習近平與金正恩會談時提及「加強軍隊交流」，有學者認為，中國與北韓今後將積極開展軍事合作，但也有觀點認為，北韓媒體未報導「軍隊交流」相關內容，認為北韓似保守謹慎。

港媒指出，雖然中朝領導人重提抗美援朝戰爭形成的「革命友誼」，但兩國其實也各懷心事，這從中朝官媒對「習金會」報導各有側重就可以窺見。

韓聯社報導，習近平8日在平壤會晤金正恩時表示「雙方要加強外交、執法、軍隊等交流」，新華社報導，習近平在會晤首次提及中朝「軍隊交流」，且此次還有國防部長董軍陪同訪朝，朝鮮國防相努光鐵也參加首腦會談，引發關注。不過，朝鮮勞動新聞和朝中社報導元首峰會，都沒有提到「加強外交、執法、軍事領域的交流」

報導指，據預測，中朝或將開展軍方高層人士交往、部隊交流等活動。也有意見認為，中國與北韓，或中朝俄或實施聯合軍演，或者北韓以「觀察員」身分參與中俄聯合軍演。

專家分析，在美中圍繞台海等印太地區問題抗衡情況下，中方可能重新定義朝鮮的「戰略價值」，因此推動與北韓的軍事合作。

報導引述南韓國防政策研究機構「韓國國防安保論壇」（KODEF）防務安保室主任嚴孝植（音譯）預測，在朝中軍事合作方面，北韓可能扮演使駐韓美軍無法發揮「戰略靈活性」的角色，協助中方牽制美國。不過亦有觀點認為，北韓媒體未報導「軍隊交流」相關內容，認為北韓似保謹慎。

南韓朝鮮日報引述學者洪瑉分析稱，中方希望透過軍隊交流，掌握朝鮮軍隊的技術進步及俄羅斯技術轉移的情況，深入了解朝軍內部人際網絡，朝方為了保護本國國防的自主性而迴避。不管這一分析是否成立，朝鮮對「軍隊交流」是審慎的。

至於習近平的旋風出訪，美國之音提出疑問「中朝關係果真牢不可破」?

分析人士指出，鑑於朝鮮與俄羅斯日益加深的關系，中國對朝鮮的影響力在減弱，提醒朝鮮中國的重要性應該是習近平此次平壤之行的重要原因之一。但也有人指出，儘管中朝可能存在分歧，但是，在對抗美國及其西方盟友方面的兩國的目標一致的。

南韓統一部前發言人鄭俊熙研判，加強中朝關係對北京有絕對益處，不僅可通過拉攏與莫斯科關係日益密切的平壤來「遏俄」、鞏固中國在地區事務中的核心利益，同時還能讓美國將注意力集中在伊朗戰爭等問題上。

但路透分析，中、朝官媒報導顯示，兩國優先事項存在差異。南韓慶南大學教授林乙哲指出，平壤強調政權尊嚴和鄰國間的「特殊關係」，北京則強調務實的國與國關係及維護國際秩序的舉措。