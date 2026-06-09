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習近平訪問北韓day 2：參謁中朝友誼塔 與金正恩一同種樹

中國新聞中心／即時報導
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8日晚間，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，...
8日晚間，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館與群眾觀看專場文藝演出。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平與彭麗媛在金正恩夫婦陪同下參謁中朝友誼塔，向志願軍烈士致敬。
  • 重點二：習近平參訪朝鮮勞動黨中央幹部學校，並與金正恩在校園共同種下樅樹。
  • 重點三：雙方以參觀、獻花與植樹等安排，凸顯中朝友誼與政治互信持續深化。

正在北韓國事訪問的中國國家主席習近平，9日上午和夫人彭麗媛參謁中朝友誼塔。北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同；另外，習近平也在金正恩陪同下，參訪位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校，兩人還在校園裡種下一株樅樹。

前一天的8日晚間，習近平和彭麗媛也在金正恩、李雪主夫婦陪同下，於平壤體育館和北韓各界群眾觀看專場文藝演出。

新華社報導，9日上午10時40分許，習近平和彭麗媛乘車抵達坐落於牡丹峰麓的中朝友誼塔，金正恩、李雪主迎接。朝鮮軍樂隊奏響兩國國歌，禮兵將花籃抬上平台，花籃緞帶寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。習近平緩步走上平台整理花籃緞帶，全體人員向中國人民志願軍烈士默哀，之後習近平、金正恩觀看儀仗隊分列式。

同時，習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下步入友誼塔紀念廳，「金正恩向習近平介紹了友誼塔內展現中國人民志願軍同朝鮮人民並肩浴血戰鬥、共同重建家園的史料、照片和油畫作品」，習近平駐足良久仔細觀看，認真翻閱志願軍烈士名冊，向金正恩介紹犧牲的志願軍將士有關情況。

11時許，習近平乘車抵達位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校，金正恩在學校標誌性建築朝鮮勞動黨象徵塔前迎接。數百名師生夾道歡迎，師生代表向習近平獻上鮮花。在金正恩陪同下，習近平步入學校階梯教室。教員正在講授朝鮮對外關係課程中有關中朝關係的內容。

離開階梯教室後，習近平和金正恩乘坐電瓶車參觀校園，聽取有關學校基礎設施、教學安排等介紹。來到教學樓之間的林地，習、金共同執鍬培土、提水澆灌，種下一株樅樹。

報導指，樅樹四季常綠，象徵中朝友誼生生不息。隨後在兩人見證下，蔡奇和朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央書記金才龍共同為植樹標識碑揭幕。碑身正面用中朝雙語鐫刻「中朝友誼萬古長青」，習近平和金正恩也在植樹標識碑前握手合影。

精華 FAQ

  • 他先與彭麗媛參謁中朝友誼塔，向中國人民志願軍烈士致敬；之後在金正恩陪同下參訪朝鮮勞動黨中央幹部學校，並於校園內共同種下一株樅樹。

  • 朝鮮軍樂隊奏國歌，禮兵抬上寫有「中國人民志願軍烈士永垂不朽」的花籃；習近平整理緞帶、默哀並觀看儀仗分列式，隨後還參觀友誼塔紀念廳。

  • 兩人共同種下樅樹，官方稱其四季常綠，象徵中朝友誼生生不息；之後又由蔡奇與金才龍揭幕植樹標識碑，強調「中朝友誼萬古長青」。

習近平 北韓 金正恩

上一則

習近平抵平壤 穿白衣民眾夾道歡迎 背後有特殊原因

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