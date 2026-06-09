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中朝交流按下加速鍵 四川火鍋、海爾家電征服平壤

中國新聞組／北京9日電
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8日晚間，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，...
8日晚間，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北韓領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館與群眾觀看專場文藝演出。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中朝領導人平壤會談後，雙方經貿與人員往來明顯升溫。
  • 重點二：丹東承擔近七成貿易往來，北韓商品與新貨持續進入中國市場。
  • 重點三：四川火鍋、海爾家電與中國電影在平壤受歡迎，交流更密切。

中朝兩國領導人8日在平壤舉行會談，雙方擴大經貿、農業等務實合作，讓兩國人員往來與經貿交流按下「加速鍵」。遼寧省丹東市承擔著兩國間近7成貿易往來，特色北韓（朝鮮）商品源源不絕湧入。春香牌化妝品、開城高麗人參系列產品、多款北韓酒水常年熱銷。松濤園牌餅乾、糖果5月底完成正式報關，首次登陸中國市場。

大公報報導，中國與北韓間航線、陸路及國際鐵路客運列車3月恢復通行，「從3月底航線復航至今，幾乎每周都能接到朝方商貿團隊來訪的消息。」從事邊貿十餘年的中國貿易商趙斌指出，近段時間以來朝方商貿團奔走於北京、浙江義烏等中國多個城市實地考察市場、洽談合作，雙邊商貿洽談氛圍火熱。

經貿熱度不止體現在線下洽談，中國市場中的北韓商品也迎來「上新潮」。

安東老街內經營三年多的高麗鋪，是當地頗具人氣的北韓特產門店。店主李明介紹，春香牌化妝品、開城高麗人參系列產品、多款北韓酒水常年熱銷。就在5月底，店舖迎來一批全新貨品，松濤園牌餅乾、糖果完成正式報關，首次登陸中國市場。其中草莓軟糖結合丹東本地特色，口感清甜，一經上架便備受追捧。此外，大同江、平壤、鳳鶴等品牌啤酒，以及北韓傳統燒酒，牢牢抓住年輕消費群體，不少香港遊客到訪時，也會專程選購春香護膚品與人參系列產品。

報導指出，趙斌也帶著中國客商到北韓考察。「平壤這幾年變化真不小，」這是他們此行最大的感受，「不僅新建了休閒娛樂場所，更有眾多與中國息息相關的元素呈現。」他特別提到中式餐飲，尤其是四川火鍋在當地十分流行。

此外，海爾等中國家電品牌通過合規渠道正常進口，在當地市場銷售正旺。「『長津湖』這樣反映中朝革命友情的中國電影也相繼引進了，在北韓很受歡迎。」他說，現在平壤街頭的老百姓幾乎人人會說幾句中國話，「你好，謝謝，這些簡單的中文他們都會說。」

精華 FAQ

  • 因兩國領導人會談後，經貿與農業務實合作明顯擴大，航線、陸路和鐵路客運恢復通行，雙方商貿團往來頻繁，市場洽談與互訪都顯著增加。

  • 春香牌化妝品、開城高麗人參、北韓酒水長期暢銷，5月底松濤園餅乾和糖果也正式報關登陸中國，草莓軟糖等新產品迅速受到追捧。

  • 報導指出，平壤街頭可見四川火鍋流行，海爾等中國家電透過合規渠道銷售旺盛，電影《長津湖》也受歡迎，當地民眾還常說簡單中文。

北韓 平壤

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