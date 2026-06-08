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習近平默許金正恩「新核學說」 BBC：鞏固「鮮血凝成的友誼」

中國新聞組／北京8日電
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習近平將於6月8日至9日對北韓進行兩天的國事訪問。圖為金正恩與習近平2018年5...
習近平將於6月8日至9日對北韓進行兩天的國事訪問。圖為金正恩與習近平2018年5月9日在中國大連會面。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平訪北韓被視為鞏固雙方血盟與制衡美國的重要外交動作。
  • 重點二：中國默許北韓強化核立場，反映北京對平壤政策出現務實轉向。
  • 重點三：北韓同時拉近俄羅斯關係，使中國不願失去對其戰略主導地位。

中國國家主席習近平今出訪北韓，外媒分析多定調習近平此行意在鞏固與北韓由「鮮血凝成的友誼」。有分析稱，中國提供經濟等支持穩固與北韓的關係，同時藉此制衡美國，但北韓並非總是「聽話」，包括不顧中國的反對持續發展核武及刻意拉攏俄羅斯等，雙方關係愛恨交織。但考量現今國際情勢，中方近日似已「默許北韓領導人金正恩的新核學說」，習近平此行就是這輪拉攏北韓行動中最具標誌性的一步。

據BBC（英國廣播公司）分析指出，習近平8日至9日出訪北韓，除了精心編排的公開互動外，這次會面也將為北京和平壤提供機會，為雙方「鮮血凝成的友誼」注入新意。

從一開始，這兩個社會主義國家就在影響力與自主性之間，維持一種複雜的平衡。這種平衡又因平壤與另一個北方鄰國俄羅斯之間的關係，而變得更加複雜。北韓開國領導人金日成1961年與蘇聯結盟，1991年蘇聯解體後，北韓失去軍事盟友及最主要的經濟支持來源，日益崛起的中國至今仍是北韓最主要的貿易夥伴。對北京來說，維持鄰國穩定，也能制衡美國盟友南韓。

報導引述哈佛大學亞洲中心訪問學者李成賢說，作為回報，「中國期望北韓遵守『日程上的克制』，也就是一項不成文規則：平壤在中國重要的國內和外交活動期間，會避免作出重大挑釁」。

但北韓並非總是配合。比如，中國本來更希望北韓半島無核化，但北韓仍然追求其核野心，同時開始重建與俄羅斯的關係，以減少對北京的依賴。布魯金斯學會「評估中國項目」共同負責人帕特里夏．M．金（Patricia M. Kim）說：「自從俄羅斯和北韓在2024年開始深化關係以來，北京一直有意加強與平壤的關係」，「中國不希望莫斯科取代自己，成為北韓最主要的戰略夥伴」。

為此，中國近期展開了一連串對北韓高調的商業和外交示好，包括去年9月習近平在紀念抗戰勝利閱兵期間，金正恩在儀式期間就站在習近平的身旁，還有恢復客運列車和中國國際航空直航，以及中國總理李強和外長王毅訪問平壤等。

李成賢說，中國近期「默許金正恩的新核學說」，顯示它對這個同為共產主義國家的鄰國，態度已有所轉變。「這種轉變在5月14日至15日川普與習近平峰會後尤其明顯。北京在官方通報中明顯刪去了『無核化』一詞，與華盛頓的說法完全不同」。習近平此行，則是這輪拉攏行動中最具標誌性的一步。

對北韓來說，故意保持距離在戰術上有好處，但它沒有理由切斷自己的生命線。李成賢認為，現實是北京將會發現，它「並沒有失去平壤；它只是失去了壟斷地位」。

精華 FAQ

  • 報導指出，習近平此行核心在於鞏固中朝「鮮血凝成的友誼」，並以高層互動強化北京對平壤的影響力，同時維持北韓穩定以制衡美國及其盟友南韓。

  • 文章引述分析稱，北京近期似乎已默許金正恩的新核學說，官方表述甚至淡化或刪除「無核化」用語，顯示中國從過去要求克制，轉向更務實的戰略容忍。

  • 因為北韓一方面持續發展核武，另一方面又積極修復與俄羅斯的關係，削弱對北京依賴。中國擔心莫斯科取代自身成為平壤最主要的戰略夥伴。

習近平 金正恩 北韓

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