又一位旅美學者海歸…獲獎天體物理學家戴亮 到復旦任教
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又有旅居美國的中國學者選擇回國發展。曾在美國普林斯頓高等研究院工作、任教於柏克萊加州大學物理系的物理學家戴亮，已回中國出任上海復旦大學物理學系、天文與天體物理研究中心教授。
觀察者網引述南華早報英文版報導，戴亮1988年出生於杭州，最初就讀於北京大學，專業領域為宇宙學和天體物理學，後來到美國約翰霍普金斯大學攻讀理論宇宙學博士學位。之後，他進入普林斯頓高等研究院從事博士後研究，期間先後獲得美國太空總署（NASA）愛因斯坦獎學金（Einstein Fellowship）和約翰巴考爾博士後獎學金（John Bahcall Postdoctoral Fellowship）。諾貝爾獎得主楊振寧和李政道於1957年獲獎時均在該研究所擔任教授。
戴亮2020年加入柏克萊加州大學擔任助理教授，2021年憑藉黑洞研究成果，獲得物理學類斯隆研究獎（Sloan Research Fellowships），成為該校五名獲得斯隆研究獎的學者之一。他的研究主要聚焦於「引力透鏡效應」（gravitational lensing）現象：當黑洞等天體扭曲光線或引力波時，會產生類似宇宙放大鏡的效應。
斯隆研究獎於1955年設立，每年頒發一次，該獎項旨在支持和獎勵處於職業早期階段的傑出科學家和學者。數據顯示，已有60位該獎獲得者後來獲得諾貝爾獎，另有17人獲得數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）。
報導指，戴亮的歸國，是近年來海外科研人才回流中國的縮影。隨著西方科研環境日趨惡化，愈來愈多的海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。
有評論指出，在個人發展機會之外，這些研究人員還有著各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。但無論是華裔還是外國專家，都表示中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。
戴亮曾在普林斯頓高等研究院從事博士後研究，之後於2020年加入柏克萊加州大學物理系擔任助理教授，並在美國學界持續發展其宇宙學與天體物理研究。 戴亮已回到中國，出任上海復旦大學物理學系以及天文與天體物理研究中心教授，代表他從美國高校轉向中國高校發展，持續從事相關教學與研究工作。 報導認為，戴亮回國反映越來越多海外科研人才選擇回到中國任職，原因包括海外歸屬感不足、政治環境疑慮，以及中國學術實力和青年人才儲備不斷提升。
精華 FAQ
戴亮曾在普林斯頓高等研究院從事博士後研究，之後於2020年加入柏克萊加州大學物理系擔任助理教授，並在美國學界持續發展其宇宙學與天體物理研究。
戴亮已回到中國，出任上海復旦大學物理學系以及天文與天體物理研究中心教授，代表他從美國高校轉向中國高校發展，持續從事相關教學與研究工作。
報導認為，戴亮回國反映越來越多海外科研人才選擇回到中國任職，原因包括海外歸屬感不足、政治環境疑慮，以及中國學術實力和青年人才儲備不斷提升。
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