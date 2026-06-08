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習近平出訪前投書北韓官媒：中朝友誼牢不可破

中國新聞組／北京8日電
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3月12日，朝鮮籍旅客在丹東站通關。（新華社）
3月12日，朝鮮籍旅客在丹東站通關。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平出訪北韓前在勞動新聞發表署名文章，強調中朝友誼牢不可破。
  • 重點二：他指出維護發展中朝關係是中國既定方針，並與金正恩六度會晤。
  • 重點三：文章提出深化戰略溝通、務實合作與多邊協作等四大合作方向。

中國國家主席習近平8日起出訪北韓（朝鮮）平壤展開國事訪問，這是習時隔七年再次訪問平壤。在出發前夕，習於北韓官媒「勞動新聞」發表題為「繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章」的署名文章，內容強調無論國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破，並期待與北韓領導人金正恩共商兩國關係發展大計。

新華社報導，今年適逢「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，習近平在文中指出，維護、鞏固與發展中朝關係是中國黨與政府堅定不移的方針。他強調，最高層戰略引領是中朝關係的最大優勢，近年來他與金正恩已進行六次會晤，保持密切戰略溝通，共同擘畫雙邊關係藍圖，深信在最高領導人領航掌舵下，中朝關係必將勇往直前。

針對當前國際情勢，文章提及兩國正面臨加速演進的世界百年變局。習近平強調，高水平戰略協作是雙邊關係的時代內涵，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全與發展利益，攜手維護地區和平與戰後國際秩序。

習近平在文章中提出中朝四大深化合作方向：一、 深化戰略溝通： 以條約簽訂65周年為契機，加強黨政軍各部門各層級溝通交往，落實雙方重要共識。二、加強交流互鑒： 相互支持彼此走符合自身國情的社會主義道路，拓展兩黨交往，引領社會主義事業發展。三、拓展務實合作： 加強兩國發展戰略對接，挖掘各領域合作潛力，並透過靈活形式活躍友好往來，延續中朝友好。四、密切多邊協作： 共同維護以聯合國為核心的國際體系與國際法基礎的國際秩序，反對霸權主義、強權政治，以及反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀與行徑，攜手推動構建人類命運共同體。

精華 FAQ

  • 他在北韓官媒《勞動新聞》發表題為〈繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章〉的署名文章，藉此為訪問造勢並強調雙邊關係的重要性。

  • 文章稱中朝傳統友誼始終牢不可破，並強調維護、鞏固與發展中朝關係，是中國黨與政府堅定不移的方針，也顯示北京重視最高層戰略引領。

  • 他提出四項方向：深化戰略溝通、加強交流互鑒、拓展務實合作、密切多邊協作，並主張共同維護聯合國核心體系、反對霸權與強權政治。

習近平 北韓 平壤

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