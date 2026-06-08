阿根廷百億美元航道案 與中企合作團隊勝出 美支持方落敗

2026年2月8日，貨船行經阿根廷聖菲省羅薩里奧附近的巴拉那河。巴拉那河是阿根廷糧食出口主要通道。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿根廷將巴拉那河航道升級維護案授予比利時楊德諾。

阿根廷將巴拉那河航道升級維護案授予比利時楊德諾。 重點二： 中方合作背景的阿根廷企業參與，使招標染上地緣政治色彩。

中方合作背景的阿根廷企業參與，使招標染上地緣政治色彩。 重點三：美方支持的德米集團落敗，對結果表達失望並擬因應。

阿根廷 政府日前將巴拉那河航道升級與維護合約，授予比利時疏浚企業楊德諾。外媒指出，楊德諾在此案的阿根廷合作方過去曾與中國國企合作，而獲美方支持的競標團隊落敗，使這項關鍵航道招標案，被視為中美在拉美基礎設施影響力競爭的最新案例。

觀察者網引述彭博社7日報導，阿根廷政府官員當地時間4日深夜宣布，比利時疏浚企業楊德諾（Jan de Nul NV）贏得擴建並維護巴拉那河航道的競標。報導指，楊德諾在該項目中的合作方，是阿根廷本土企業塞爾維馬格納斯（Servimagnus SA），該公司長期與中國國企有業務合作。

巴拉那河航道是南美南錐體地區重要進出口運輸路線，從布宜諾斯艾利斯一路向內陸延伸，經過全球重要農產品裝載中心羅薩里奧，並繼續向上游延伸。報導稱，加深這條關鍵航道預計需要約100億美元投資。

落敗方則是另一家比利時疏浚公司德米集團（DEME Group NV），其競標團隊獲得美國多方支持。阿根廷總統米萊政府給予競標方提出異議的權利，截止日期為本周稍晚。

報導指，德米集團的美國合作方大湖疏浚與碼頭公司（Great Lakes Dredge & Dock Corp.）對結果表達不滿，並正在評估應對方案。該公司項目服務高級副總裁岡斯滕（Chris Gunsten）表示，對這一結果感到失望，並稱這對美國投資者而言是負面訊號。

報導形容，這項中標結果可能讓米萊陷入尷尬。米萊曾禁止外國國有企業參與投標，外界普遍認為，此舉是為排除「中國影響力」；但阿根廷政府最後仍將合約授予一家合作方被部分共和黨人警告為所謂「北京幌子」的企業團隊。

不過，報導也提到，楊德諾自1990年代起就一直負責巴拉那河疏浚工作；而大湖公司支持的德米集團此前也曾在中國開展業務，並曾與一家中國國企組成聯合體，參與上一輪巴拉那河特許經營權招標。

儘管塞爾維馬格納斯過去20年間曾與陸企在拉普拉塔河口及大西洋沿岸展開多個合作項目，但該合資企業否認巴拉那河新項目會有任何中方參與。

報導稱，巴拉那河不僅是阿根廷經濟命脈，也是該國多數糧食出口與物資進口要道，對內陸鄰國巴拉圭、玻利維亞同樣重要，巴西也借助這條航道出口鐵礦石。這使得原本看似基礎建設的招標案，迅速染上地緣政治色彩。

報導分析，米萊雖向美國總統川普靠攏，也吸引美國投資阿根廷頁岩油區，但他同時承認，若沒有對華貿易，阿根廷經濟難以繁榮。這也使巴拉那河招標案成為米萊政府在靠攏華府與維持對中經貿往來之間的一道難題。