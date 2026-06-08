時隔7年… 習近平訪平壤 平衡中俄、北韓關係
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中國國家主席習近平於8日至9日赴北韓國事訪問，是他時隔七年再度訪問平壤，也是他今年首次出訪。中國官媒新華社稱，此訪將深化中朝傳統友誼，推動兩國關係與時俱進取得更大發展，強調中朝關係不會因國際風雲變幻而動搖。專家分析，中方希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回北京軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。
金正恩藉此增加與美談判籌碼 中對北韓核武態度受關注
美聯社報導，專家指出，中國對於金正恩與俄羅斯總統普亭日益密切的合作關係感到不安。前CNN記者齊邁可表示，北韓近年大幅向俄羅斯靠攏，習近平此行的重要目標之一就是重新取得平衡。
美中關係專家李成賢(譯音)則認為，這趟訪問意在向外界傳達，任何涉及朝鮮半島安全秩序的調整都無法繞過中國。
外界也關注北京對北韓核武問題的態度是否出現變化。習近平出訪前夕，金正恩深具影響力的胞妹金與正表態，北韓核武計畫不容妥協。
北韓朝中社報導金與正6日的談話，她駁斥美方稱已在上月川習會上確認「半島無核化」目標的訊息，批評是美國散播假消息的伎倆。她指稱北韓的擁核國家地位是絕不退縮的底線，不管有誰承認不承認，是不可爭辯的現實。
今年4月中國外交部長王毅訪問平壤後，中方聲明罕見未提及「朝鮮半島無核化」。李成賢認為，若習近平此次訪問後發布的官方聲明仍未提及無核化，將顯示北京已在實質上接受北韓擁核現實，並將其視為牽制美國戰略布局的一環。
對金正恩而言，此次會談則是鞏固外交空間的重要機會。北韓近年向俄羅斯派遣部隊與軍事物資，換取軍事技術與援助，但若想改善國內經濟與民生，仍高度依賴中國支持。
南韓前統一研究院院長高有煥表示，僅靠北韓自身資源，幾乎不可能提升人民生活水準，因此平壤需要北京提供更多經濟協助。
分析認為，雙方可能討論恢復中國赴北韓旅遊、啟用鴨綠江上一座長年閒置的新橋，以及推動中朝俄邊境地區經濟開發等議題。
金正恩也希望透過深化與中國合作，進一步擺脫國際孤立，並在未來與美國互動時取得更有利的談判地位。
外界也關注，金正恩在與中國、俄羅斯關係深化後，是否會重新與美國展開接觸。2019年，金正恩與川普的核談判因雙方對制裁解除條件談不攏而破局，此後雙邊對話一直停滯至今。金正恩在2018年新加坡川金會與2019年河內川金會前，也都曾先與習近平會晤，外界普遍解讀為藉此增加與美國談判時的籌碼。
報導指出，中方希望透過這次國事訪問，重新拉近與北韓的關係，並把近年靠攏俄羅斯的平壤拉回北京軌道，同時向外界宣示朝鮮半島安全秩序調整不能繞過中國。 因為王毅訪平壤後，中方聲明罕見未提朝鮮半島無核化；若習近平此行後的官方表述仍不提，外界將解讀為北京已在實質上接受北韓擁核現實，並視其為戰略工具。 金正恩希望藉深化與中國合作，獲得更多經濟援助與民生支持，並擴大外交空間；同時也想為未來可能重啟與美國對話累積籌碼，改善在談判中的位置。
精華 FAQ
報導指出，中方希望透過這次國事訪問，重新拉近與北韓的關係，並把近年靠攏俄羅斯的平壤拉回北京軌道，同時向外界宣示朝鮮半島安全秩序調整不能繞過中國。
因為王毅訪平壤後，中方聲明罕見未提朝鮮半島無核化；若習近平此行後的官方表述仍不提，外界將解讀為北京已在實質上接受北韓擁核現實，並視其為戰略工具。
金正恩希望藉深化與中國合作，獲得更多經濟援助與民生支持，並擴大外交空間；同時也想為未來可能重啟與美國對話累積籌碼，改善在談判中的位置。
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