紐時：習金會曝北京不容被邊緣化 北韓依賴中國

中國國家主席習近平(中)訪問平壤，要把近年傾向俄國的金正恩(右)拉回北京這一邊。圖左為俄羅斯總統普亭。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平時隔近七年再訪北韓，意在重申北京對平壤的影響力。

習近平時隔近七年再訪北韓，意在重申北京對平壤的影響力。 重點二： 北韓因朝俄關係升溫而降低對中依賴，並向中國爭取更多經濟利益。

北韓因朝俄關係升溫而降低對中依賴，並向中國爭取更多經濟利益。 重點三：此次習金會被視為北京對外展示穩定力量，避免在朝鮮半島被邊緣化。

中國國家主席習近平 8日至9日到北韓 進行為期兩天的國事訪問，這是習近平在相隔近七年後再度踏上北韓土地，也是他2026年首次出國訪問。當平壤與莫斯科愈走愈近，美伊戰爭持續之際、習近平訪問北韓，預料將施展影響力，拉攏北韓，並且強化與北韓在對抗西方上的統一戰線，而北韓則會藉機要求中國給予更多的經濟利益。

紐約時報分析指出，習近平預計將利用與北韓領導人金正恩 的峰會，強化盟友間對抗西方的統一戰線。但分析人士指出，中國也可能急於對這個傾向俄羅斯的鄰國施加影響。金正恩則希望擺脫他是中國「小弟」的地位，並可能利用與俄羅斯日益密切的關係向中國施壓，要求其在經濟上做出讓步。

根據分析，習近平很可能會利用這次習金會，提醒世界，北韓依賴中國，北京不容被邊緣化。這項訊息與習近平將中國塑造成與美國平起平坐的超級大國的努力相符。中國急於表明，儘管華盛頓製造混亂，無論是透過與伊朗的戰爭，還是對盟友和對手加徵關稅，中國卻是世界穩定的力量。

前總統拜登時期的副國務卿、現任亞洲集團主席坎貝爾（Kurt Campbell）表示，「習近平試圖表明，他與他所屬的威權集團成員的關係比川普總統與他的民主夥伴的關係要好。」

但習近平這次出訪北韓也凸顯了他拉攏金正恩的必要性。

北韓透過2024年重啟與莫斯科間的共同防禦條約，降低了對中國的依賴。俄羅斯向北韓提供了急需的石油、食品和武器技術，以換取北韓向其提供軍隊和彈藥，用於烏克蘭戰爭。這令中國感到頭疼，中國希望維持對北韓的影響力，以遏制其不穩定的行為，並確保其邊界穩當定。

亞洲協會東北亞歷史學者約翰·德魯瑞（John Delury）表示，「毫無疑問，中國對朝俄關係日益密切感到擔憂，此次訪問有助於緩解這種擔憂，也是習近平重新介入北韓關係的一種方式。」

習近平可能會試圖提醒金正恩，中國仍是北韓的主要援助國。今年3月，中國恢復了北京和平壤之間的火車和飛航服務。但是金正恩並不滿足於此，旅遊業是北韓少數不受聯合國制裁限制的行業之一，金正恩已投資建設海濱度假勝地和山地溫泉，旨在吸引中國遊客。

北韓近年大力發展軍備，圖為北韓領導人金正恩視察兵工廠。(美聯社)