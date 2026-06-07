蔡奇掌黨校 常委地位更鞏固 法媒卻稱：滑向危險邊緣

蔡奇（左）5日出席中共中央黨校（國家行政學院）2026年春季學期第二批班次畢業典禮，並以校長（院長）身分為學員頒發畢業證書。（央視新聞截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡奇以中央黨校校長身分公開亮相，顯示地位再度上升。

蔡奇以中央黨校校長身分公開亮相，顯示地位再度上升。 重點二： 中央黨校校長回歸由政治局常委兼任，象徵權力集中。

中央黨校校長回歸由政治局常委兼任，象徵權力集中。 重點三：外媒指蔡奇握多項核心職能，但也被視為伴隨風險。

新華社報導，中共 中央黨校（國家行政學院）5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委、中央黨校校長蔡奇出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。法廣報導，這項最新人事安排顯示蔡奇在中共高層的地位進一步提升，但伴君如伴虎，蔡奇正不由自主地滑向危險的邊緣。

港媒報導，中央黨校原校長是中共前政治局委員、前中央組織部部長陳希，蔡奇這次以校長身分向學員頒發畢業證書，也意味著中共中央黨校校長再次由政治局常委級別領導人兼任。

據了解，中共中央黨校是負責培養中共領導幹部的最高學府。2018年起，中共中央黨校與國家行政學院實行「一個機構、兩塊牌子」的管理體制。習近平 與前任胡錦濤在出任最高領導職務前，都曾擔任中央黨校校長，此次蔡奇以中央黨校校長的身分首次公開露面，也讓外界關注其釋放出的政治訊號。 中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇以中央黨校校長（國家行政學院院長）身分出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。 (新華社)

法廣報導，蔡奇兼任中央黨校校長，幾乎把持了中南海的所有核心崗位。蔡奇名義上是中共五號人物，「經濟學人」視其為掌握實權的二號人物。蔡奇是習近平的「大管家」，負責安排日程、篩選能接觸到習近平的人和信息，並負責習近平的安全；他同時是中央書記處書記，負責落實高層政策，處理黨務日常運作，相當於「執行中樞」。

路透引述瑞士蘇黎世大學中國問題專家米特爾施奈特分析指，蔡奇履新後，黨的組織、論述和行政職能，全數集中在一位政治局常委身上，這種安排「史無前例」。

網路上有人把蔡奇目前擁有的權力與文革初期的林彪類比，但米特爾施奈特認為，蔡奇因為年齡關係，不太可能成為習近平的接班人，但習近平正將蔡奇與黨的未來緊密綁在一起。他認為「這牽涉到最重要的利益，也代表了最高層級的信任。」