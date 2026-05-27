我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

車同軌、軍工技術放寬、圖們江出海口…中俄打開了門

香港特派員李春／香港27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
普亭(左)緊接在川普之後訪問北京，與習近平(右)舉行會談，深化合作。圖為習近平和...
普亭(左)緊接在川普之後訪問北京，與習近平(右)舉行會談，深化合作。圖為習近平和普亭在北京參觀塔斯社與新華社共同舉辦的展覽。(美聯社)

中國學界到民間津津樂道「四大來訪」，即美國總統川普、俄羅斯總統普亭、塞維亞總統武契奇和巴基斯坦總理夏巴茲·夏立夫。國際問題專家私下說，最具轉折意味、最有實質意義的，當屬普亭到訪。

普亭今次有重大轉向，要看對中國至關重要的三大成果。第一就是圖們江出海口。圖們江發源於吉林長白山天池，出海口在北韓和俄羅斯江段，流入日本海。中國一直想要回圖們江出海口，俄朝不大合作，還在出海口建了限高7至11公尺的俄朝大橋。在中方要求下，兩年前中俄聯合聲明，只同意開展對話，但今次大不同，中俄聯合聲明中把圖們江出海口擺到檯面，與北韓一道作好出海口三方協商。

中俄打開了門，現在要跟北韓商量，傳說習近平要訪問北韓，來因在此。據說中方已出圖們江出海口改造方案，主要是加高橋梁、全面清淤，中國出設計、設備和施工人力，北韓與俄羅斯象徵性出資。圖們江出海口一旦打通，對於中國意義重大，東北經濟可盤活，日本海中俄朝有了控制權，傳說中的中國第四支艦隊北極艦隊，才有催生必要。

第二件中俄間具轉折意義的大事是「車同軌」，即俄方終於同意「接軌」行動。一世紀來，中俄鐵路不同軌，中方是標準軌，俄方是寬軌。普亭到訪那天，中俄就有了協議，新建中國滿洲里至俄國後貝加爾斯古1435亳米標準軌道鐵路，經官方協議接入俄羅斯鐵路網，實現部分列車直達。接軌工程完成後，運營項目2030年口岸年運量提升五成，新增運力1100萬噸。同軌的意義，話之不盡。

第三是俄羅斯國家技術集團提議，對中轉讓卡226T直升機技術，聯合研發無人版，兩輪洽談完成。意義是俄方一改過去態度，不再對其核心軍工技術外流中國嚴防死守，而是令中方吃驚的主動放寬合作底線。也有觀點認為真正有影響的是俄羅斯答應轉移北風之神核潛艇技術、蘇35戰略轟炸機技術、圖160或安125運輸機技術，甚至大推力發動機技術等。

此前中俄談好的能源管線、跨境基建、北極航道等大項目，已到落地節點。還有一些重大合作可能已交到普亭和習近平對談層面。

普亭 巴基斯坦 川普

上一則

燃油車香了？新能源車崛起 燃油車降價求生 捷豹、路虎打對折

下一則

防技術外流 中國傳嚴管DeepSeek、阿里巴巴AI人才出境

延伸閱讀

普亭19至20日訪中前 俄中博覽會哈爾濱登場

普亭19至20日訪中前 俄中博覽會哈爾濱登場
普亭訪中前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居

普亭訪中前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居
普亭訪北京 中國官媒形容「老朋友笑著來了」、「半個內閣到中國」

普亭訪北京 中國官媒形容「老朋友笑著來了」、「半個內閣到中國」
中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展

中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理