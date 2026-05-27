車同軌、軍工技術放寬、圖們江出海口…中俄打開了門

普亭(左)緊接在川普之後訪問北京，與習近平(右)舉行會談，深化合作。圖為習近平和普亭在北京參觀塔斯社與新華社共同舉辦的展覽。(美聯社)

中國學界到民間津津樂道「四大來訪」，即美國總統川普 、俄羅斯總統普亭 、塞維亞總統武契奇和巴基斯坦 總理夏巴茲·夏立夫。國際問題專家私下說，最具轉折意味、最有實質意義的，當屬普亭到訪。

普亭今次有重大轉向，要看對中國至關重要的三大成果。第一就是圖們江出海口。圖們江發源於吉林長白山天池，出海口在北韓和俄羅斯江段，流入日本海。中國一直想要回圖們江出海口，俄朝不大合作，還在出海口建了限高7至11公尺的俄朝大橋。在中方要求下，兩年前中俄聯合聲明，只同意開展對話，但今次大不同，中俄聯合聲明中把圖們江出海口擺到檯面，與北韓一道作好出海口三方協商。

中俄打開了門，現在要跟北韓商量，傳說習近平要訪問北韓，來因在此。據說中方已出圖們江出海口改造方案，主要是加高橋梁、全面清淤，中國出設計、設備和施工人力，北韓與俄羅斯象徵性出資。圖們江出海口一旦打通，對於中國意義重大，東北經濟可盤活，日本海中俄朝有了控制權，傳說中的中國第四支艦隊北極艦隊，才有催生必要。

第二件中俄間具轉折意義的大事是「車同軌」，即俄方終於同意「接軌」行動。一世紀來，中俄鐵路不同軌，中方是標準軌，俄方是寬軌。普亭到訪那天，中俄就有了協議，新建中國滿洲里至俄國後貝加爾斯古1435亳米標準軌道鐵路，經官方協議接入俄羅斯鐵路網，實現部分列車直達。接軌工程完成後，運營項目2030年口岸年運量提升五成，新增運力1100萬噸。同軌的意義，話之不盡。

第三是俄羅斯國家技術集團提議，對中轉讓卡226T直升機技術，聯合研發無人版，兩輪洽談完成。意義是俄方一改過去態度，不再對其核心軍工技術外流中國嚴防死守，而是令中方吃驚的主動放寬合作底線。也有觀點認為真正有影響的是俄羅斯答應轉移北風之神核潛艇技術、蘇35戰略轟炸機技術、圖160或安125運輸機技術，甚至大推力發動機技術等。

此前中俄談好的能源管線、跨境基建、北極航道等大項目，已到落地節點。還有一些重大合作可能已交到普亭和習近平對談層面。