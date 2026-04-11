AI擬人化互動服務 中國官方明確7大活動禁區

在山東青島市康養領域具身機器人訓練中心，老人在與智能陪伴機器人互動。（新華社）

近年來，中國人工智能擬人化互動服務快速發展，在文化傳播、適幼照護、適老陪伴等領域的創新應用不斷湧現。對此，國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、市場監管總局10日聯合公布「人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法」（以下簡稱「辦法」），明確擬人化互動服務的七大活動禁區，自7月15日起施行。

大公報報導，「辦法」踐行以人為本、智能向善的理念，明確國家堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，鼓勵擬人化互動服務創新發展，對擬人化互動服務實行包容審慎和分類分級監管；提出擬人化互動服務促進措施，明確支持技術研發創新，鼓勵有序拓展文化傳播、適老陪伴等相關領域應用；規定提供擬人化互動服務的基本要求，明確不得從事生成危害國家安全、榮譽和利益，煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度等內容的活動，規定擬人化互動服務提供者的安全管理義務；完善網絡用戶權益保護制度，規定擬人化互動服務提供者的未成年人、老年人權益保護和個人信息保護等義務。

此外，「辦法」還規定了安全評估、算法備案、指導推動人工智能沙箱安全服務平台建設等制度。