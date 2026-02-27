我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

暗助中企？DeepSeek新AI模型被指未分享Nvidia等美商

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透指出，中國人工智慧實驗室DeepSeek在重大模型更新前打破產業標準慣例，並未向美國晶片製造商展示其即將推出的旗艦模型。（路透）
路透指出，中國人工智慧實驗室DeepSeek在重大模型更新前打破產業標準慣例，並未向美國晶片製造商展示其即將推出的旗艦模型。（路透）

中國人工智慧實驗室DeepSeek據報在重大模型更新前打破了產業標準慣例，並未向美國晶片製造商展示其即將推出的旗艦模型。分析認為，此舉目的是要讓美國的硬體和模型在中國處於不利地位。

路透引述兩位知情人士稱，AI開發商通常會將主要模型的預發布版本，分享給Nvidia輝達（另稱英偉達）和超微等領先晶片製造商，以確保其軟體能在廣泛使用的硬體上高效運作。先前，DeepSeek曾與輝達的技術團隊密切合作。

消息人士稱，對於預計在農曆新年假期前後發布的新模型，DeepSeek並未向輝達和超微提供存取權，而是讓華為等中國晶片製造商提前數周取得資料，以便針對其處理器優化軟體。

研究公司Creative Strategies執行長巴加林（Ben Bajarin）表示，這對輝達和AMD在通用數據加速器方面的影響微乎其微，因為大多數企業並未運行DeepSeek，它更多是作為基準測試模型。

巴加林指出，該舉措的目的可能是中國政府更廣泛策略的一部分，想讓美國的硬體和模型在中國處於不利地位。

川普政府一名高級官員日前透露，DeepSeek最新的AI模型，是在中國境內、使用輝達最先進的Blackwell晶片集群進行訓練，此舉顯然違反了美國的出口管制。DeepSeek可能會試圖移除顯示其使用美國AI晶片的技術指標，並計劃公開聲稱其模型使用華為晶片訓練。

去年，美國政府允許輝達的H20、AMD的MI308晶片恢復向中國出貨，這些晶片主要適用於AI模型推論，但更先進處理器的許可仍受限制。目前尚不清楚DeepSeek是否已獲得購買這些美國晶片的批准。

世報陪您半世紀

DeepSeek 輝達 AI

上一則

港首富李嘉誠賣英國電網套現140.6億美元 現金回報逾6倍

下一則

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

延伸閱讀

Nvidia砸700億鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億

Nvidia砸700億鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億
台積電2奈米製程加持 博通喊3D堆疊晶片狂賣百萬顆

台積電2奈米製程加持 博通喊3D堆疊晶片狂賣百萬顆
史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮
AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix

AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤