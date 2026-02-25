路透：美官員揭露 DeepSeek疑違規使用Nvidia頂級晶片

我的頻道

編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導
美官員表示，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）使用輝達最先進Blackwell來訓練AI模型。(路透)
美官員表示，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）使用輝達最先進Blackwell來訓練AI模型。(路透)

美國川普政府一位高層官員透露，中國人工智慧(AI)新創公司深度求索(DeepSeek)最快預定下周發布的最新AI模型，採用NVIDIA輝達(另譯英偉達)最先進的Blackwell晶片進行訓練，可能違反美國的出口管制規定。

路透報導，這位官員表示，美國認為DeepSeek將移除可能暴露該公司使用美國AI晶片的技術指標。該官員拒絕透露美國政府如何獲得消息。

這位官員未透露DeepSeek如何獲得Blackwell晶片，但指出美國現行政策是「不向中國出口Blackwell晶片」，強調DeepSeek持有這款晶片，可能違反出口管制規定。

這位官員也拒絕評論最新消息會否影響川普政府對於DeepSeek採購輝達H200晶片的態度。官員表示，DeepSeek用於幫助訓練的模型，可能是仰賴「蒸餾」Anthropic、Google及OpenAI等頂尖美國AI企業的模型。

Anthropic近日指，包括DeepSeek在內的三家中國AI公司，曾透過大量帳號與Claude模型對話進行蒸餾操作，蒸餾技術不違法，但可能被濫用。

The Information先前已報導DeepSeek走私晶片到中國，訓練下一代模型，路透則是首度報導美國官員證實這些晶片的用途。

這項消息可能使華府對於中國出口管制的意見更加分歧，因為華府正難以權衡要如何在讓中國獲得美國先進AI晶片方面，劃定界限。

中國駐美大使館在一份聲明中表示，中方反對劃定意識形態界線、過度延伸國家安全概念、廣泛使用出口管制及將經濟、貿易和技術問題政治化。

DeepSeek AI 輝達

