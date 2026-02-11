法智庫：中國產品衝擊歐洲經濟 應加徵30%關稅

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
近日，法國就是否應該對中國加徵關稅，經濟官員和政府諮詢機構出現意見分歧。據悉，法國政府諮詢機構揚言要對中國商品全面加稅30%，或讓歐元對人民幣匯率貶值30%之際，法國經濟、財政和工業、能源與數位主權部部長萊斯屈爾試圖降調，呼籲採取更有針對性的措施，而非「一刀切」的全面關稅。

綜合觀察者網、法廣網報導，由於中國的競爭有可能摧毀歐洲的整個工業部門，法國政府「戰略與規畫高級專員署」研究報告指出中國產品「生產速度提高四倍，成本降低四倍」，建議加強與北京的力量平衡。專員署提議：對所有中國產品徵收30%的關稅；另一選項就是採取歐元大幅貶值選項。

根據這份報告，目前近四分之一的歐洲出口產品正面臨來自中國的激烈競爭。在國內，如果目前趨勢持續下去，中期內歐洲高達55%的製造業產出可能受到威脅。

德國是受影響最大的歐洲國家。報告的作者們寫道，「德國的所有比較優勢在國內市場上都面臨著來自中國的激烈競爭壓力。」中國產業升級直接衝擊了其經濟核心（機床、工業設備、塑料等），自2023年以來，這個國家已損失了24萬個工業崗位。

報告指出，面對30%至40%的成本差異，「現有的貿易保護手段雖然有用，但在結構上似乎不足」。同樣，僅僅關注競爭力或突破界限，特別是通過發展「歐洲優先原則」，這將也不足以阻止歐洲的痛苦去工業化進程。

因此，歐盟在該計畫中面臨兩種選擇：對所有中國產品徵收30%關稅，或是讓歐元對人民幣貶值20%至30%。

不過，法國經濟、財政和工業、能源與數位主權部部長萊斯屈爾稱，中國對歐洲有著「不可持續的貿易順差」，但關稅問題不存在「放之四海而皆準的答案」。他強調，巴黎仍須與北京保持接觸，透過對話推動改變。

萊斯屈爾並指出，「我不認為靠一刀切的關稅就能解決問題」。他還拿歐盟近年來限制中企經貿投資的事件舉例，「歐盟已經在採取行動…我們對電動車出手了，對鋼鐵出手了，也對部分化工產品出手了」。

他還認為，法國應該透過鼓勵中國企業在法國投資、向法企轉移技術，提升法國創新能力等方式，來「重新平衡雙邊經貿關係」。

