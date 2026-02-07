特斯拉副總裁：中AI訓練中心投用 算力滿足目前需求

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
特斯拉公司副總裁陶琳6日表示，特斯拉會非常積極地參與中國市場輔助自動駕駛等相關系列工作，但目前尚無法提供明確的落地時間。

綜合財聯社、騰訊科技報導，陶琳6日在北京舉辦的一場交流會上，闡述公司2026年的戰略規畫與業務布局核心觀點，涉及公司的資本支出和投資重點、自動駕駛入華、儲能擴張、人形機器人量產以及中國市場定位等多個關鍵議題。

被問到近期馬斯克團隊來華考察供應鏈是否與特斯拉有關？陶琳表示，那個報導應該不是關於特斯拉的，可能是SpaceX或其他項目。她也表示，特斯拉會繼續加大在中國的投資。

她透露，針對中國輔助駕駛和AI應用場景，特斯拉在中國已自主投入並使用了一家AI訓練中心，從而進行特斯拉AI在中國的本地訓練能力部署。陶琳未透露該訓練中心的算力情況，僅表示其算力水平可滿足目前需求。

今年1月，馬斯克在瑞士達沃斯世界經濟論壇上透露，特斯拉FSD（駕駛員監督版）預計最快可能2月在中國獲批，有望與在歐洲獲批的時間接近，但後有知情人士表示該消息不實。

陶琳表示，馬斯克此前提到的「2月」主要指歐洲可能有進展，中國是「隨後跟進」，不過這並不意味著中國也會在2月落地。目前各項工作都在積極推進。

IT之家注意到，由於安全法規更嚴格、監管體系更分散，特斯拉在歐洲推進FSD的速度明顯慢於美國。荷蘭車輛管理機構RDW此前表示，預計將在2月作出決定。特斯拉表示，一旦荷蘭批准，其他歐盟國家即可跟進認可，在歐盟正式批准前提前允許系統上線。

對於Robotaxi在中國的落地時間表和商業模式如何規畫？她說，目前還沒有可以公布的明確時間表，「在中國，這不僅是技術問題，還涉及法律法規、保險等多方面因素。我個人預計，在五年以內應該可以實現」。

特斯拉 馬斯克 AI

