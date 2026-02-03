美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線

我的頻道

記者賴錦宏╱綜合報導
35--丘成桐是當代最具影響力的數學家之一，2026年從哈佛大學退休，目前擔任北京清華大學講席教授及丘成桐數學科學中心主任。(新華社)
哈佛大學校刊引述美國司法部公布的電子郵件報導，美國已故性罪犯艾普斯坦曾在美籍華裔數學家丘成桐牽線下，於2016年底與香港富商陳樂宗協調，探討設立北京清華大學波士頓分校的可能性，還曾受邀訪問清華大學。

哈佛大學校刊「克里姆森報」1月31日引述美國司法部公布的往來電郵披露上述信息。

據新加坡聯合早報報導，美國司法部1月30日公布與艾普斯坦相關的300多萬份檔案，其中包括2000多則影片和18萬張照片。根據往來郵件，曾在哈佛大學任教多年、並於2022年加入清華大學的丘成桐，曾推動陳樂宗與艾普斯坦建立聯繫，並試圖加深哈佛與清華大學關係。

陳樂宗是哈佛大學校友，兩年前曾向哈佛公共衛生學院捐贈3.5億美元，是哈佛史上第二大單筆捐贈。此後，這所學院便以他已故父親的名字重新命名。公開資料顯示，陳樂宗也擔任過清華大學藥學院顧問委員會委員。

2016年中，丘成桐起草一份標註為「機密」的清華大學波士頓校區初步方案。同年11月，他將陳樂宗介紹給艾普斯坦，作為潛在的出資方。

根據美司法部公布的文件，丘成桐在發給艾普斯坦的一封郵件中寫道，陳樂宗「對這個項目感興趣」，並且「有興趣與你見面」。不久後的2016年12月，艾普斯坦與陳樂宗在哈佛廣場一間餐廳共進午餐，討論相關提案，儘管清華波士頓分校最終未能落地。

報導稱，在至少10多封電子郵件中，丘成桐充當了艾普斯坦與清華大學高層官員間的中間人。在2016年4月發給艾普斯坦助理的郵件中，丘成桐寫道「清華大學正在認真考慮在這裡設立分校」。根據郵件，艾普斯坦一個月後在紐約會見了時任清華大學校長邱勇。

報導指出，丘成桐是一名享有盛譽的數學家，在哈佛大學任教35年，早在2011年便與艾普斯坦有過會面。在艾普斯坦2008年因向未成年人招攬賣淫而被定罪、哈佛大學公開與其切割關係後，很多哈佛教授仍繼續與艾普斯坦保持聯繫，丘成桐便是其中一人。

