新聞分析／李在明訪中：外交再平衡 經濟再校對

正當中日關係緊張之際，南韓 總統李在明 「趁勢」到中國進行四天的國是訪問，將中國當成他「務實外交」的首站。李在明在行前表態，將堅持一個中國原則，以示南韓與日相高市早苗「台灣有事」的路線不同。此行，他也不忘帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。李在明並宣示，今年是中韓關係的「全面復甦元年」；其外交彈性與柔軟身段，可見一斑。

為何說是中韓關係復甦元年？從外交層面看，長期以來，軍事靠美國、經濟向中國，一直是南韓平衡外交路線的最高指導原則。然而，2016年朴槿惠任內讓美國在南韓部署「薩德」反飛彈系統後，北京對南韓進行經貿「限韓令」與旅遊「禁韓令」，兩國關係陷入谷底。其後，在奉行「親美遠中」路線的尹錫悅任內，南韓不僅與日本進行和解外交，更與美日唱和「台灣有事，就是全球之事」。此舉，不僅將南韓推向中國的對立面，也讓南韓的外交鐘擺全面倒向美日陣營。這次李在明訪陸，就是要對中韓外交關係進行再平衡。

從經濟層面看，儘管近年中韓兩國關係陷入低谷，但中國依然是南韓的第一大貿易夥伴，占南韓出口總額的四分之一。但在中國的限韓令下，三星在中國的晶圓廠計畫遭到無限期擱置，現代汽車在中國市場的銷量也大幅萎縮。文在寅總統任內，曾著手推動「新南方政策」，以減少對中國市場的過度依賴。但近十年的閉鎖期間，中韓兩國經濟實力出現明顯逆轉，中國在人工智慧及電動車科技方面，已遠遠超越南韓。此一現實，也讓南韓開始思索如何重新認識中國市場，打開中國經濟的「際遇之門」。李在明此行與中國簽下14項經貿合作備忘錄，希望重建兩國的產業供應鏈，這是對中韓經濟關係的再校對。

再從國際層面看。李在明這次訪中，正值美國對全球推動對等關稅大戰；南韓雖是美國的亞太重要軍事盟國，川普仍對南韓課徵15％的對等關稅。南韓企業面對美國市場「退潮」的壓力，中國市場自然成為南韓經貿的最佳避風港。在北韓 問題上，李在明上台後，雖持續對北韓伸出和平的橄欖枝，但北韓非但沒有任何對話的意願，還在李在明訪問北京期間，試射導彈進行威嚇。為此，南韓自然希望透過與中國的政經合作，促使北韓重返兩韓對話的談判桌。可以想見，李在明此次的訪中之行，也是想要在美中朝競爭的大格局下，爭取到更大的政治避險空間。

從南韓看台灣，李在明此行是實事求是的「務實外交」，目標在求取國家利益的最大化，而不被意識形態的對抗所蒙蔽。面對中國這個搬不走的鄰居，李在明選擇放下矛盾對立，希望共享經濟繁榮。反觀台灣，賴政府卻是不斷限縮兩岸交流，高喊抗中保台。面對近年中國經濟天翻地覆的變化，李在明看到互惠及合作的機會，而台灣看到的卻是敵對勢力的威脅恫嚇及滲透。李在明利用中日關係緊張之際趁虛而入，取得南韓最大的經濟利益，這正是務實外交的最佳典範。

猶記得，稍早南韓政府在電子入境卡上將台灣標註為「中國台灣」，當時外交部強硬表示，必定對南韓採取行動，迄今只聞樓梯響。而這次李在明訪中國大陸，台灣議題也成為他的最佳伴手禮。在南韓政府轉向之後，今後台灣外交處境勢必更加艱難。一向逢中必反的賴政府，這次除了震怒之外，不知道將有何因應或反制之道？