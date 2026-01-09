我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

新聞分析／李在明訪中：外交再平衡 經濟再校對

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

正當中日關係緊張之際，南韓總統李在明「趁勢」到中國進行四天的國是訪問，將中國當成他「務實外交」的首站。李在明在行前表態，將堅持一個中國原則，以示南韓與日相高市早苗「台灣有事」的路線不同。此行，他也不忘帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。李在明並宣示，今年是中韓關係的「全面復甦元年」；其外交彈性與柔軟身段，可見一斑。

為何說是中韓關係復甦元年？從外交層面看，長期以來，軍事靠美國、經濟向中國，一直是南韓平衡外交路線的最高指導原則。然而，2016年朴槿惠任內讓美國在南韓部署「薩德」反飛彈系統後，北京對南韓進行經貿「限韓令」與旅遊「禁韓令」，兩國關係陷入谷底。其後，在奉行「親美遠中」路線的尹錫悅任內，南韓不僅與日本進行和解外交，更與美日唱和「台灣有事，就是全球之事」。此舉，不僅將南韓推向中國的對立面，也讓南韓的外交鐘擺全面倒向美日陣營。這次李在明訪陸，就是要對中韓外交關係進行再平衡。

從經濟層面看，儘管近年中韓兩國關係陷入低谷，但中國依然是南韓的第一大貿易夥伴，占南韓出口總額的四分之一。但在中國的限韓令下，三星在中國的晶圓廠計畫遭到無限期擱置，現代汽車在中國市場的銷量也大幅萎縮。文在寅總統任內，曾著手推動「新南方政策」，以減少對中國市場的過度依賴。但近十年的閉鎖期間，中韓兩國經濟實力出現明顯逆轉，中國在人工智慧及電動車科技方面，已遠遠超越南韓。此一現實，也讓南韓開始思索如何重新認識中國市場，打開中國經濟的「際遇之門」。李在明此行與中國簽下14項經貿合作備忘錄，希望重建兩國的產業供應鏈，這是對中韓經濟關係的再校對。

再從國際層面看。李在明這次訪中，正值美國對全球推動對等關稅大戰；南韓雖是美國的亞太重要軍事盟國，川普仍對南韓課徵15％的對等關稅。南韓企業面對美國市場「退潮」的壓力，中國市場自然成為南韓經貿的最佳避風港。在北韓問題上，李在明上台後，雖持續對北韓伸出和平的橄欖枝，但北韓非但沒有任何對話的意願，還在李在明訪問北京期間，試射導彈進行威嚇。為此，南韓自然希望透過與中國的政經合作，促使北韓重返兩韓對話的談判桌。可以想見，李在明此次的訪中之行，也是想要在美中朝競爭的大格局下，爭取到更大的政治避險空間。

從南韓看台灣，李在明此行是實事求是的「務實外交」，目標在求取國家利益的最大化，而不被意識形態的對抗所蒙蔽。面對中國這個搬不走的鄰居，李在明選擇放下矛盾對立，希望共享經濟繁榮。反觀台灣，賴政府卻是不斷限縮兩岸交流，高喊抗中保台。面對近年中國經濟天翻地覆的變化，李在明看到互惠及合作的機會，而台灣看到的卻是敵對勢力的威脅恫嚇及滲透。李在明利用中日關係緊張之際趁虛而入，取得南韓最大的經濟利益，這正是務實外交的最佳典範。

猶記得，稍早南韓政府在電子入境卡上將台灣標註為「中國台灣」，當時外交部強硬表示，必定對南韓採取行動，迄今只聞樓梯響。而這次李在明訪中國大陸，台灣議題也成為他的最佳伴手禮。在南韓政府轉向之後，今後台灣外交處境勢必更加艱難。一向逢中必反的賴政府，這次除了震怒之外，不知道將有何因應或反制之道？

南韓 李在明 北韓

上一則

中國航空總人口超5億 成全球第一航空人口大國

下一則

主持政治局會議 習定調：十五五工作任務艱鉅繁重

延伸閱讀

南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」

南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」
李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落

李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落
機器人與李在明握手 喊受寵若驚

機器人與李在明握手 喊受寵若驚
李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低