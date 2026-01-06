中再示警：勿赴日 僑民：在日首見攻擊性塗鴉 寒毛直豎

中駐日使館稱中國人遭無端辱罵毆打，再籲民眾勿赴日。圖為日本餐廳曾張貼一則歧視中國人的告示。（取材自觀察者網/東京新青年）

自日本 首相高市早發表「台灣有事」相關答詢，導致中日緊張升溫以來，中國駐日大使館 在新年再次發文，表示日本部分地區的治安情勢不穩定，稱接獲多名旅日中國公民通報，遭到無端辱罵毆打並受傷，再次呼籲中國公民避免前往日本旅行。日本政府早前已多次強調，日本並無治安惡化疑慮。而中日外交戰陰影下，有中國移民 首次看到攻擊性塗鴉，「感到寒毛直豎」。

中央社報導，中國駐日大使館3日發布「重要通知」表示，近期日本部分地區治安環境不穩，福岡縣、靜岡縣、愛知縣等地發生殺人未遂及報復社會案件，再次提醒中國公民近期避免前往日本。中國大使館還稱，有多名旅日中國公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。2025年12月31日，東京都新宿區發生汽車衝撞行人事件，造成兩名中國公民被嚴重撞傷，被緊急送醫救治。

BBC中文網報導，一些中國移民表示，自己的生活在兩國關係的起伏之中遭遇變動。去年11月，高市早苗上台沒多久，31歲的Sakae（化名）在東京鬧區池袋的公廁中如廁，首次看到攻擊及歧視性的塗鴉，令他怵目驚心。塗鴉上用日語寫著「拿刀刺X在日南韓、朝鮮人」、「排除亞洲外國人」。

在東京居住近四年的他表示，這些標語以往只在互聯網上見過，但作為在東京工作的中國人，「看到真實標語時還是感到寒毛直豎。」

剛來日本不久的Zoe也發現，在中日關係起起伏伏的情勢下，許多中國移民確實面對去或留的抉擇，身邊也有友人或同學陸續選擇回中國。

另外，宋子健及稻垣茜這對年輕的中日跨國夫妻期盼的則是將中日聯姻及在兩國穿梭的經驗，分享給兩國的觀眾。

29歲的宋子健與年齡相近的稻垣茜結婚三年了。兩人近年來運營「日中夫婦 健&茜」YouTube頻道，介紹跨國婚姻的點點滴滴以及在中國探親的過程，在網上小有名氣。

兩人的相識也源於互聯網。宋先生說，自己來自安徽淮南農村，2019年以交換留學生身分到東京，幾年前在網路交友軟體認識同齡的稻垣小姐，往來沒多久即陷入熱戀，最後在2023年決定在東京結婚。

稻垣女士來自關西滋賀縣，從名校大阪大學畢業後來到東京，先後在字節跳動等公司上班。認識宋先生並成婚後，她辭去工作，專心拍攝剪接兩人生活片段尤其是往返中日的經歷，成為一個內容創作者。

宋先生強調，中日外交關係緊張，夫妻兩人對政治毫無興趣，「日本人也是，多數人對政治並不熱情。」但他也強調，希望自己的作品能帶給兩地人民更多溫暖或理解彼此的空間。

稻垣茜說，她盼望影片能傳遞溫暖的訊息，讓日中兩國人民更了解彼此。