中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

美缺席COP30 路透：中站C位標榜領導者 填補華府空白

中國新聞組／北京16日電
COP30「中國角」展現中國長城美景，並占據大廳中心位置。（美聯社）
在美國缺席的背景下，中國在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）上占據了中心位置，並標榜是可再生能源領域的全球領導者；路透15日報導說，中國不僅發起了氣候外交攻勢，而且在幕後也扮演著更為微妙的角色，填補了美國留下的空白。

觀察者網報導，在COP30大會會場可以看到一個與往年截然不同的景象：中國國家展台「中國角」徹底告別了以往的低調，穩穩占據入口大廳的黃金核心位置，緊鄰主辦國巴西的展館，盡顯亮眼風采。

中國生態環境部宣傳教育司司長、新聞發言人裴曉菲表示，「去年COP29，在中國角活動上，紙盒做的桌椅火了一把，今年的椅子再次升級，這款椅子更加結實，更加美觀。」

椅子上看似是「木板」的部分，其實來自廢舊電路板；而椅子的框架，則來自退役鋰電池提煉的再生鋁。每生產1噸這樣的桌椅，可減少約1.2噸二氧化碳排放，再生資源使用率高達95%。

中國角現場共擺放210把這樣的椅子、30張桌子。「等會議開完了，這些桌椅也不會浪費掉，我們將捐贈給當地，實現最大化利用，充分體現了節能降碳、資源再生的綠色環保理念。」裴曉菲說道。

路透報導指出，在美國30年來首次缺席COP大會引發國際社會擔憂之際，中國正穩步成為全球變暖應對行動的核心引領者，走進國際視野焦點。

英媒分析認為，中國從COP大會上 「安靜的存在」，轉變為主動尋求國際關注的核心參與者，這一角色轉變，折射出川普重返美國總統寶座後，全球應對氣候變暖行動的格局變遷。

「中國正逐漸成為氣候治理體系的保障者，他們在綠色經濟領域投入巨大。」一名新興經濟體高級外交官表示。

另有巴西外交官透露，此次COP30談判尚未啟動，中國便在議程共識達成過程中發揮了關鍵作用。往年，中國外交官往往在涉及核心利益的議題上才會介入。

法廣報導稱，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）是目前代表美國出席COP30的最高層級官員。他提醒說：「中國清晰意識到要抓住時機。如果我們不意識到中國在這一領域的潛力，包括供應鏈、製造業的主導地位以及其市場滲透能力，美國註定會失去競爭優勢。」

