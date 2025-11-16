反擊日相言論 中重提琉球地位未定論：非日本固有領土

日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京當局強烈不滿。圖為遊客在日本京都清水寺附近漫步。(路透)

日本 首相高市早苗 的「存亡危機事態」論，引起北京當局強烈不滿。近日中國也轉攻琉球，重新熱議「琉球地位未定論」。

2012年前後，日本將釣魚台列嶼「國有化」引起兩岸官方激烈反彈時，中國就已經透過學者在人民日報撰文，強調「琉球也到可再議的時候了」。

此次在高市早苗言論後，相關議題又被高度討論。近幾日，中國駐聯合國副代表孫磊10月9日在聯大三委會議上敦促日本「停止對沖繩(琉球)人等原住民 的偏見與歧視」被翻出來進行熱烈討論，這是中國官方首次在公開場合提到與「琉球原住民」有關的詞彙，也與日本官方現行僅承認愛奴族為唯一原住民族的立場有明顯差異。

中國中宣部旗下中國日報的起底工作室本月14日發布影片，強調琉球曾與中國維持500年宗藩關係，其後遭日本吞併。但開羅宣言、波茨坦公告等文件明確限定日本領土僅限四大島，「琉球法律地位一直都是未定狀態，根本不是日本人聲稱的固有領土」。

半官方背景的華山穹劍公眾號也指出，中國可採取的反制包含在聯合國等場合重提琉球地位問題，揭露日本領土主張的合法性缺陷。

兩年前中國國家主席習近平視察中國國家版本館時就說過，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人36姓入琉球」。近期中國對琉球的研究力度顯著增加，去年並在大連海事大學成立全中國首個「琉球研究中心」。