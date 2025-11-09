我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

中國科研船「大洋號」停靠庫克群島 探勘深海採礦潛力

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國科研船「大洋號」8日停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。

庫克群島海床礦產管理局表示，「大洋號」停靠在阿瓦蒂烏港（Avatiu），目前正在進行「科學研究航程」。

中央社引述法新社報導，庫克群島周圍廣大海床區域遍布多金屬結核，這種塊狀岩石蘊含稀土及鈷、鎳和錳等關鍵礦物。庫克群島擁有全球最大規模多金屬結核礦藏之一，並於今年稍早與中國簽署爭議性的深海採礦合作協議。

由於現有的關鍵礦物供應鏈易受貿易爭端影響，美國與中國今年雙雙加強投入備受爭議的深海採礦產業。鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、可充電電池與先進軍事科技的重要原料。

美國今年8月也和庫克群島簽署合作協議，推動深海採礦研究。

法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」8日上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。該協會負責中國的海底礦產探勘作業。

中國科研船過去曾被外界質疑以科學研究之名，從事監測與軍事活動。太平洋島國帛琉曾於2021年指控「大洋號」未經許可進入其專屬經濟區。

這次「大洋號」抵達庫克群島，距離美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）支持的深海研究航程結束不到一個月。

盡管深海採礦探勘已相當深入，但目前尚無任何國家或企業展開商業化開採。環保人士憂心，深海採礦恐造成海洋生物棲地被掩埋，重型機具噪音也可能干擾海洋生物遷徙。

國際監管機構目前仍在研擬相關的環境保護規範。

庫克 供應鏈 電動車

上一則

A股老董被抓後離婚 前妻緊急接班還拿到9億「分手費」

下一則

歐盟護自家車企 「暗示將對中國在歐車廠下手」

延伸閱讀

GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億

GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億
川普稱：烏茲別克未來10年「將在美投資逾1000億美元」

川普稱：烏茲別克未來10年「將在美投資逾1000億美元」
中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈
中國團隊研究 提出鋰電池供應鏈減碳35%

中國團隊研究 提出鋰電池供應鏈減碳35%

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？