丁薛祥會普亭喊鞏固互信 普亭：中俄正在構建新世界

中國國務院副總理丁薛祥於當地時間20日，在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。(取材自中國外交部)

中國國務院副總理丁薛祥於俄羅斯 當地時間20日，與俄羅斯總統普亭 舉行會見。丁薛祥說，中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥於19日至21日訪問俄羅斯，出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。綜合中國外交部、俄媒報導，兩人是在論壇後會見。

根據中國外交部，丁薛祥表示，中國國家主席習近平 和普亭定向掌舵是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證。

丁薛祥說，當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護供應鏈穩定，深化上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

據中方發布，普亭表示，面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水準。俄方願和中方進一步加強務實合作，共同開創兩國和世界更美好的未來。

普亭還表示，期待赴華出席「上海合作組織天津峰會」和「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫早前表示，普亭計畫於8月31日至9月3日訪華，期間會與習近平舉行全面雙邊會談。

丁薛祥稍早在聖彼得堡國際經濟論壇全會致詞時表示，中方願同俄方一道全面提升兩國關係，並針對世界局勢提出合力打造開放多元世界經濟、反對任何形式的新冷戰等建議。

另據觀察者網21日報導，普亭20日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，新的世界秩序如同「日出」，無法回避，考慮到世界發展趨勢，俄羅斯已經轉向亞洲。

普亭稱：「俄羅斯和中國正在構建一個新世界。我們沒有造成任何破壞，知道嗎？我們不會給任何人製造困難。俄中兩國關係不針對第三方。」

他繼續表示，西方國家正在失去其在全球經濟中的地位，試圖「不惜一切代價維持其壟斷地位，保留其維持全球殖民影響力工具」。但他同時補充說，盡管如此，俄羅斯仍準備「與他們談判所有問題」。