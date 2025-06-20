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以色列現場直擊 華人廚師：導彈威力大 躲防空洞內被嚇哭

中國新聞組／北京20日電
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王先生和鄰居躲進防空洞。（取材自封面新聞）
王先生和鄰居躲進防空洞。（取材自封面新聞）

以伊衝突不斷升級，但仍有華人留守當地，鳳凰衛視記者在伊朗首都德黑蘭直擊伊朗治安部隊司令部遭空襲，稱當地愈來愈不安全，白天突然就發生爆炸的情況愈來愈多；在以色列首都特拉維夫工作的山東籍廚師王先生走出防空洞時，也心有餘悸地表示，這是他感受最強烈的一次導彈攻擊，「防空洞裡的當地人都嚇哭了」。

綜合封面新聞、鳳凰衛視報導，在特拉維夫市中心的王先生表示，自13日以伊爆發衝突以來，他已經連續幾天都難以安睡，尤其是聽說伊朗方面在18日夜間可能有大動作的消息時，他更是憂心忡忡。19日清晨7時，王先生經歷了近期感受最強烈的一次導彈襲擊，「我們清晰地聽到了導彈攔截和爆炸的聲音，甚至能感受到明顯震動，整個過程持續了大約一分半到兩分鐘。」

王先生表示，這次伊朗打過來的導彈是真正讓他感覺到害怕的一次，防空洞裡的當地人都被嚇哭了。防空警報解除後，王先生回到街上，能夠看到特拉維夫市中心方向有濃煙升起。

盡管經歷了一次猛烈的導彈襲擊，但特拉維夫市很快便恢復了正常生活秩序。「襲擊一結束，大家立刻就從防空洞出來，不一會兒，大街上便又人頭鑽動，車輛川流不息。」

以色列首都特拉維夫在空襲過後，民眾照常生活。（取材自封面新聞）
以色列首都特拉維夫在空襲過後，民眾照常生活。（取材自封面新聞）

在伊朗德黑蘭，空氣中的硝煙味則久久不散。鳳凰衛視記者在現場報導中指出，他家附近就是伊朗治安部隊司令部，因遭到空襲而發生爆炸，現場一陣濃煙，「看得都有點雙手發麻、有點害怕的感覺。」記者表示，戰爭已經打響了，現在所有人都不知道接下來會發生什麼，每個人見面時都會說「多保重」。

伊朗 華人 以色列

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