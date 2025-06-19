中美關係將「時緊時鬆」 專家：中須著重強化消費信心

凱基證券香港首席投資總監、大摩前資深地產分析師梁啟棠17日在「凱基鑫觀點」投資展望記者會上指出，中美關係將持續「時緊時鬆」新常態，隨著中美關係時好時壞，久而久之，市場反應愈來愈平淡。他也指出，對當前中國的經濟而言，錢不是重要問題，而是消費信心。未來競爭核心將是如何將先進技術轉化為消費者應用。

梁啟棠指出，中國有機會持續出現「DeepSeek時刻」，出現愈來愈多科技上的突破，但美國的動作也會不斷提升。考量到中國官方支持產業升級、人工智慧加速發展及宏觀經濟不確定性等多重背景，在中港股市建議增持包括工業、互聯網、原物料、電信及醫療保健等。

梁啟棠稱，中國官方在經濟上有四大重點：一是提振消費信心；二是對創科研投入，續高增值生產策略；三是銀行維持寬鬆，提高民企集資能力；四是拓展美國以外貿易聯盟。

梁啟棠引據數據分析，在房地產貸款 泡沫爆破後，中國把貸款資源從房地產轉移到工業發展。但梁啟棠認為，硬體突破是起點，商業化才是終極目標。他指出，中國經濟轉型尚未完成，關鍵是要把先進技術轉化為消費者應用，這也是未來競爭的核心。

梁啟棠稱，中國未來發展方向主要在三方面：一是本土消費；二是結合高科技到日常產品；三是提高世界對中國產品的信心度。目前已經看到中國提高消費信心上的力度。各品牌如小米、比亞迪、華為、騰訊、阿里巴巴 也開始把科技結合到產品上。在品牌方面，只是剛起步的階段。

「對中國來說，錢不是重要問題，反而是消費信心」，梁啟棠表示，目前中國銀根充足，對中國經濟而言，消費跟出口一樣重要。而消費現在有兩重點，一是房地產，前幾年中國房地產下行對消費信心有壓力，去年從銷售、價格來說有一定程度穩定；另一個是A股，去年中以來股市雖然沒漲多少，但維持穩健。